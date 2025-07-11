Вступ до профтехів: у міністерстві пояснили про набір документів, пільги та обов'язкові умови

Кожен профтех має власні умови конкурсного добору, але жодних гендерних і вікових обмежень немає. Слід мати бажання опанувати професію, але й також мати набір важливих документів.

Передає УНН із посиланням на Міністерство освіти і науки України.

Деталі

Правила зарахування до закладів професійної освіти роз'яснили у пресслужбі відповідного міністерства. Основне - потрібно пам'ятати про терміни приймання, умови конкурсу, подати вчасно заяву та мати необхідні документи.

Жодних другорядних обмежень - головне бажання вчитися

Подавати заяву на вступ у профтех можуть як молодь після 9 й 11 класу, так і дорослі, зокрема ветераніи і ветеранки, внутрішньо переміщені особи; немає жодних гендерних і вікових обмежень.

Понад 85% вакансій в Україні — це професії, яких навчають у профтехах. - нагадує МОН.

Популярні професії

електрик;

будівельник;

слюсар;

зварювальник;

кухар;

кондитер;

перукар;

водій;

IT-фахівець;

радіотехнік.

У МОН також нагадали:

Навчатися можна на бюджеті або контракт. Вступник може подавати заяви до декількох закладів одночасно.

Набір документів та електронний кабінет вступника

Якщо заяву на вступ подають особисто, то до неї потрібно додати:

документ про освіту, на основі якого відбувається вступ, і додаток до нього;

медичну довідку;

6 кольорових фотокарток розміром 3×4 см (формат і кількість варто уточнити у закладі);

копії документів, що підтверджують право на пільги (якщо такі є);

копію документа, що посвідчує особу, підтверджує громадянство або спеціальний статус.

Важливе зауваження для військовозобов’язаних

Чоловікам-вступникам потрібно надати копію військово-облікового документа.

У військовозобов’язаних і резервістів — військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.

У призовників — посвідчення про приписку до призовної дільниці.

Якщо з наявністю документа об’єктивна проблема

У випадку об’єктивних причин того, що документ про освіту відсутній, потрібно подати виписку з Реєстру документів про освіту Єдиної електронної бази з питань освіти про його отримання без подання додатка до документа.

Подати заяву на вступ можна також в електронному кабінеті на сайті ЄДЕБО: є текстова інструкція реєстрації та подання заяв в електронному кабінеті; відеоінструкція.

Уряд виділяє 540 млн грн на модернізацію профтехів - Шмигаль

Пільги при вступі до профтехів

Поза конкурсом зараховують

Ветеранів війни та членів їхніх сімей, а також інші категорії, зазначені в Законі України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з-поміж них віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226. Дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю, яким не протипоказано навчання за обраною професією відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні". Усіх зазначених в Законі України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». Усіх зазначених відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці». Дітей, чиї батьки загинули або отримали інвалідність на вугледобувних підприємствах відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року № 524. Дітей військовослужбовців Збройних сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків.

Вступники в цьому разі подають документ про те, що батько або мати визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157.

Також першочергово зараховують

при умові, якщо випускники мають свідоцтво про здобуття повної загальної освіти з відзнакою;

випускники, мають свідоцтво про здобуття базової середньої освіти з відзнакою;

учасників міжнародних олімпіад, завершального етапу всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів із профільних дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями чи спеціальностями відповідно до цих дисциплін;

призерів III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України в рік вступу;

людей з інвалідністю та дітей з малозабезпечених сімей, у яких обидва батьки мають інвалідність / один з батьків має інвалідність, а інший помер / одинока матір або батько з інвалідністю, що виховує дитину самотужки.

Нагадаємо

Міністерство освіти і науки розпочинає вступну кампанію до профтехів з 1 липня, запрошуючи молодь, ветеранів та ВПО здобути затребувані професії.

Стали відомі найпопулярніші професії у профтехах України: куди вступають у 2024