Цифровое поступление для иностранцев: первые студенты уже прибыли на обучение в Украину
Киев • УНН
С 1 апреля 2025 года иностранцы будут поступать в украинские вузы исключительно через Единую межведомственную информационную систему, созданную при поддержке ЕС. За первые три месяца работы системы уже подано более 1700 заявлений, а первые иностранные студенты уже зачислены и прибыли на обучение.
В Украине с 1 апреля 2025 года поступление иностранцев в учреждения высшего образования возможно только через Единую межведомственную информационную систему для иностранцев и лиц без гражданства. Она была создана при поддержке Европейского Союза в рамках проектов EU4DigitalUA и DT4UA, которые внедряет эстонская Академия электронного управления, пишет УНН со ссылкой на Министерство образования и науки.
Детали
В Минобразования сообщили, что за первые три месяца работы через систему подано более 1700 заявлений на формирование электронных приглашений для поступления в украинские учреждения высшего образования. Отмечается, что это современный цифровой инструмент, который обеспечивает прозрачность, безопасность и отсутствие посредничества на всех этапах вступительной кампании.
Подача заявления, проверка документов, согласование приглашения компетентными органами - все это в электронном формате в личных кабинетах поступающего и учебного заведения: apply.studyinukraine.gov.ua
Сообщается, что полноценный запуск Единой системы стал возможным благодаря эффективной координации между государственными органами и поддержке международных партнеров.
Уже более 1700 заявлений подано через систему - первые иностранные студенты, которые поступали через новую систему, уже зачислены и прибыли на обучение в Украину
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Кроме того, объясняется, что благодаря эффективному взаимодействию международных экспертов и украинских специалистов удалось создать инструмент, который не только упрощает процесс поступления, но и укрепляет доверие иностранных граждан к украинскому образованию.
ЕС поддерживает такие инициативы, ведь они усиливают взаимодействие Украины с международным сообществом и улучшают ее имидж как современного и открытого государства
В Минобразования объяснили, что ключевые преимущества Единой системы заключаются в следующем:
- прямое онлайн-поступление в учреждения высшего образования;
- личные электронные кабинеты для поступающего, учебного заведения и компетентных органов;
- интеграция с государственными институтами: Служба безопасности Украины, Государственная пограничная служба, Министерство иностранных дел;
- цифровое образовательное предложение с подробным описанием условий обучения, стоимости, формы получения образования;
- электронное приглашение на обучение, которое автоматически формируется, согласовывается органами и отправляется поступающему через систему.
Также в системе есть возможность аккумулировать информацию о выданных визах, пересечении границы и зачислении поступающих.
Единая система цифрового поступления иностранцев является мощным шагом к прозрачности и открытости образовательных услуг Украины на международной арене. Академия электронного управления приложила все усилия, чтобы система соответствовала самым высоким европейским стандартам
Единая система имеет межведомственный характер и позволяет государственным органам в реальном времени проверять документы поступающего. Все результаты отображаются в его электронном кабинете, что обеспечивает оперативность и открытость вступительного процесса.
Дополнение
По состоянию на 19 июля поступающие создали почти 348 тысяч электронных кабинетов, из которых более половины – абитуриенты после 11 классов. Подано уже более 195 тысяч заявлений в учреждения профессионального предвысшего образования.