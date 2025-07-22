Цифровое поступление для иностранцев: первые студенты уже прибыли на обучение в Украину

В Украине с 1 апреля 2025 года поступление иностранцев в учреждения высшего образования возможно только через Единую межведомственную информационную систему для иностранцев и лиц без гражданства. Она была создана при поддержке Европейского Союза в рамках проектов EU4DigitalUA и DT4UA, которые внедряет эстонская Академия электронного управления, пишет УНН со ссылкой на Министерство образования и науки.

Детали

В Минобразования сообщили, что за первые три месяца работы через систему подано более 1700 заявлений на формирование электронных приглашений для поступления в украинские учреждения высшего образования. Отмечается, что это современный цифровой инструмент, который обеспечивает прозрачность, безопасность и отсутствие посредничества на всех этапах вступительной кампании.

Подача заявления, проверка документов, согласование приглашения компетентными органами - все это в электронном формате в личных кабинетах поступающего и учебного заведения: apply.studyinukraine.gov.ua - сообщили в Минобразования.

Сообщается, что полноценный запуск Единой системы стал возможным благодаря эффективной координации между государственными органами и поддержке международных партнеров.

Уже более 1700 заявлений подано через систему - первые иностранные студенты, которые поступали через новую систему, уже зачислены и прибыли на обучение в Украину - отметил заместитель министра образования и науки по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Дмитрий Завгородний.

Вступительная кампания-2025: с 19 июля стартует подача заявлений на бакалавриат

Кроме того, объясняется, что благодаря эффективному взаимодействию международных экспертов и украинских специалистов удалось создать инструмент, который не только упрощает процесс поступления, но и укрепляет доверие иностранных граждан к украинскому образованию.

ЕС поддерживает такие инициативы, ведь они усиливают взаимодействие Украины с международным сообществом и улучшают ее имидж как современного и открытого государства - сказал руководитель отдела "Европейская интеграция, управление и верховенство права, гражданское общество" Представительства ЕС в Украине Асиер Сантильян Лузуриага.

В Минобразования объяснили, что ключевые преимущества Единой системы заключаются в следующем:

прямое онлайн-поступление в учреждения высшего образования;

личные электронные кабинеты для поступающего, учебного заведения и компетентных органов;

интеграция с государственными институтами: Служба безопасности Украины, Государственная пограничная служба, Министерство иностранных дел;

цифровое образовательное предложение с подробным описанием условий обучения, стоимости, формы получения образования;

электронное приглашение на обучение, которое автоматически формируется, согласовывается органами и отправляется поступающему через систему.

Также в системе есть возможность аккумулировать информацию о выданных визах, пересечении границы и зачислении поступающих.

Единая система цифрового поступления иностранцев является мощным шагом к прозрачности и открытости образовательных услуг Украины на международной арене. Академия электронного управления приложила все усилия, чтобы система соответствовала самым высоким европейским стандартам - подчеркнул председатель правления Академии электронного управления Ханнес Асток.

Единая система имеет межведомственный характер и позволяет государственным органам в реальном времени проверять документы поступающего. Все результаты отображаются в его электронном кабинете, что обеспечивает оперативность и открытость вступительного процесса.

Дополнение

По состоянию на 19 июля поступающие создали почти 348 тысяч электронных кабинетов, из которых более половины – абитуриенты после 11 классов. Подано уже более 195 тысяч заявлений в учреждения профессионального предвысшего образования.