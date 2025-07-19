Вступники вже створили 348 тисяч електронних кабінетів: деталі реєстрації
Київ • УНН
Станом на 19 липня вступники створили майже 348 тисяч електронних кабінетів, з яких понад половина – абітурієнти після 11 класів. Подано вже понад 195 тисяч заяв до закладів фахової передвищої освіти.
Вступники вже створили майже 348 тисяч електронних кабінетів, понад половину з яких - абітурієнти після 11 класів загальної середньої освіти, повідомили у ДП "Інфоресурс" дані на ранок 19 липня, пише УНН.
Деталі
"Загалом створено понад 348 тис. кабінетів", - ідеться у статистиці щодо реєстрації електронних кабінетів вступників та подання заяв до закладів вищої та фахової передвищої освіти.
Як повідомляється, з них:
- 76 690 - на основі базової середньої освіти (після 9 класів);
- 181 585 - на основі повної загальної середньої освіти (після 11 класів);
- 8 629 - на основі диплома кваліфікованого робітника;
- 27 677 - на основі НРК5 (молодший бакалавр, молодший спеціаліст, фаховий молодший бакалавр);
- 52 584 - на основі НРК6 (бакалавр);
- 1 191 - на основі НРК7 (спеціаліст, магістр)
"Подано більш як 195 тис. заяв (вступ до закладів ФПО)", - сказано у повідомленні.
Доповнення
З 1 липня доступна реєстрація електронних кабінетів вступників до закладів вищої освіти, фахової передвищої та професійної освіти. Цей кабінет потрібен, щоб подати заяви на вступ.
Зареєструвати електронний кабінет можна не тільки 1 липня, така можливість буде відкрита до 20 жовтня 2025 року, однак варто орієнтуватися на терміни закінчення приймання заяв за траєкторією вступу, зауважили в МОН.
Якщо ви створювали кабінет у попередні роки, цього разу потрібно зареєструвати новий. Усі торішні кабінети анульовано.
Вступна кампанія-2025: з 19 липня стартує подання заяв на бакалаврат18.07.25, 15:45 • 4002 перегляди