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Вступники вже створили 348 тисяч електронних кабінетів: деталі реєстрації

Київ • УНН

 • 1124 перегляди

Станом на 19 липня вступники створили майже 348 тисяч електронних кабінетів, з яких понад половина – абітурієнти після 11 класів. Подано вже понад 195 тисяч заяв до закладів фахової передвищої освіти.

Вступники вже створили 348 тисяч електронних кабінетів: деталі реєстрації

Вступники вже створили майже 348 тисяч електронних кабінетів, понад половину з яких - абітурієнти після 11 класів загальної середньої освіти, повідомили у ДП "Інфоресурс" дані на ранок 19 липня, пише УНН.

Деталі

"Загалом створено понад 348 тис. кабінетів", - ідеться у статистиці щодо реєстрації електронних кабінетів вступників та подання заяв до закладів вищої та фахової передвищої освіти.

Як повідомляється, з них:

  • 76 690 - на основі базової середньої освіти (після 9 класів);
    • 181 585 - на основі повної загальної середньої освіти (після 11 класів);
      • 8 629 - на основі диплома кваліфікованого робітника;
        • 27 677 - на основі НРК5 (молодший бакалавр, молодший спеціаліст, фаховий молодший бакалавр);
          • 52 584 - на основі НРК6 (бакалавр);
            • 1 191 - на основі НРК7 (спеціаліст, магістр)

              "Подано більш як 195 тис. заяв (вступ до закладів ФПО)", - сказано у повідомленні.

              Доповнення

              З 1 липня доступна реєстрація електронних кабінетів вступників до закладів вищої освіти, фахової передвищої та професійної освіти. Цей кабінет потрібен, щоб подати заяви на вступ.

              Зареєструвати електронний кабінет можна не тільки 1 липня, така можливість буде відкрита до 20 жовтня 2025 року, однак варто орієнтуватися на терміни закінчення приймання заяв за траєкторією вступу, зауважили в МОН.

              Якщо ви створювали кабінет у попередні роки, цього разу потрібно зареєструвати новий. Усі торішні кабінети анульовано.

              Вступна кампанія-2025: з 19 липня стартує подання заяв на бакалаврат18.07.25, 15:45 • 4002 перегляди

              Юлія Шрамко

              Юлія Шрамко

              СуспільствоОсвіта
              Міністерство освіти і науки України
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