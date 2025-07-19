Вступники вже створили 348 тисяч електронних кабінетів: деталі реєстрації

Вступники вже створили майже 348 тисяч електронних кабінетів, понад половину з яких - абітурієнти після 11 класів загальної середньої освіти, повідомили у ДП "Інфоресурс" дані на ранок 19 липня, пише УНН.

Деталі

"Загалом створено понад 348 тис. кабінетів", - ідеться у статистиці щодо реєстрації електронних кабінетів вступників та подання заяв до закладів вищої та фахової передвищої освіти.

Як повідомляється, з них:

76 690 - на основі базової середньої освіти (після 9 класів);

181 585 - на основі повної загальної середньої освіти (після 11 класів);

8 629 - на основі диплома кваліфікованого робітника;

27 677 - на основі НРК5 (молодший бакалавр, молодший спеціаліст, фаховий молодший бакалавр);

52 584 - на основі НРК6 (бакалавр);

1 191 - на основі НРК7 (спеціаліст, магістр)

"Подано більш як 195 тис. заяв (вступ до закладів ФПО)", - сказано у повідомленні.

Доповнення

З 1 липня доступна реєстрація електронних кабінетів вступників до закладів вищої освіти, фахової передвищої та професійної освіти. Цей кабінет потрібен, щоб подати заяви на вступ.

Зареєструвати електронний кабінет можна не тільки 1 липня, така можливість буде відкрита до 20 жовтня 2025 року, однак варто орієнтуватися на терміни закінчення приймання заяв за траєкторією вступу, зауважили в МОН.

Якщо ви створювали кабінет у попередні роки, цього разу потрібно зареєструвати новий. Усі торішні кабінети анульовано.

Вступна кампанія-2025: з 19 липня стартує подання заяв на бакалаврат