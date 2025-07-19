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Абитуриенты уже создали 348 тысяч электронных кабинетов: детали регистрации

Киев • УНН

 • 952 просмотра

По состоянию на 19 июля абитуриенты создали почти 348 тысяч электронных кабинетов, из которых более половины – абитуриенты после 11 классов. Подано уже более 195 тысяч заявлений в учреждения профессионального предвысшего образования.

Абитуриенты уже создали 348 тысяч электронных кабинетов: детали регистрации

Абитуриенты уже создали почти 348 тысяч электронных кабинетов, более половины из которых - поступающие после 11 классов общего среднего образования, сообщили в ГП "Инфоресурс" данные на утро 19 июля, пишет УНН.

Детали

"Всего создано более 348 тыс. кабинетов", - говорится в статистике по регистрации электронных кабинетов абитуриентов и подачи заявлений в учреждения высшего и профессионального предвысшего образования.

Как сообщается, из них:

  • 76 690 - на основе базового среднего образования (после 9 классов);
    • 181 585 - на основе полного общего среднего образования (после 11 классов);
      • 8 629 - на основе диплома квалифицированного рабочего;
        • 27 677 - на основе НРК5 (младший бакалавр, младший специалист, профессиональный младший бакалавр);
          • 52 584 - на основе НРК6 (бакалавр);
            • 1 191 - на основе НРК7 (специалист, магистр)

              "Подано более 195 тыс. заявлений (поступление в учреждения ФПО)", - сказано в сообщении.

              Дополнение

              С 1 июля доступна регистрация электронных кабинетов абитуриентов в учреждения высшего образования, профессионального предвысшего и профессионального образования. Этот кабинет нужен, чтобы подать заявления на поступление.

              Зарегистрировать электронный кабинет можно не только 1 июля, такая возможность будет открыта до 20 октября 2025 года, однако стоит ориентироваться на сроки окончания приема заявлений по траектории поступления, отметили в МОН.

              Если вы создавали кабинет в предыдущие годы, на этот раз нужно зарегистрировать новый. Все прошлогодние кабинеты аннулированы.

              Вступительная кампания-2025: с 19 июля стартует подача заявлений на бакалавриат18.07.25, 15:45 • 3994 просмотра

              Юлия Шрамко

              Юлия Шрамко

              ОбществоОбразование
              Министерство образования и науки Украины
              Tesla
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