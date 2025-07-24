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Поступление в колледжи после 9 класса: когда обнародуют результаты и каковы условия зачисления

Киев • УНН

 • 174 просмотра

В Украине завершились вступительные экзамены в колледжи для абитуриентов после 9 класса. Рейтинговые списки обнародуют до 25 июля, а зачисление на бюджет состоится до 1 августа.

Поступление в колледжи после 9 класса: когда обнародуют результаты и каковы условия зачисления

В Украине завершились вступительные экзамены в колледжи для абитуриентов, поступающих по результатам собеседований и творческих конкурсов после 9 класса. Как будет осуществляться прием поступающих, какие требования нужно выполнить и в какие сроки нужно подавать документы, рассказывает УНН.

Детали

После завершения вступительных экзаменов, следующим этапом для абитуриентов станет обнародование рейтингового списка, в котором будут указаны рекомендованные к зачислению. Это должно произойти не позднее 12 часов 25 июля.

Каждый колледж может самостоятельно определять минимальный конкурсный балл, с которым допускают поступающих к отбору. Поэтому стоит внимательно читать правила приема колледжей.

Рейтинговый список формируют, ориентируясь на конкурсные баллы по каждому конкурсному предложению. Поступающих сообщают о получении или неполучении права получать профессиональное предвысшее образование на бюджетной форме обучения.

После формирования рейтингового списка, до 12 часов 29 июля поступающие на бюджет, получившие рекомендации к зачислению, должны выполнить ряд требований, чтобы это зачисление состоялось. Поступающие, не выполнившие требования к зачислению, на выбранное конкурсное предложение зачислены быть не могут.

После выполнения абитуриентами требований к зачислению, списки поступающих, рекомендованных к зачислению, обновляются. Поступающим, с учетом их очередности в рейтинговом списке, могут быть предоставлены рекомендации к зачислению на бюджетные места, если такие места появились после обновления списков, не позднее 20 часов 29 июля.

Поступающие, получившие рекомендации к зачислению после обновления списков, обязаны выполнить требования к зачислению на бюджет до 18 часов 31 июля. Зачисление поступающих на бюджет состоится не позднее 18 часов 1 августа. Зачисление поступающих на контракт состоится не позднее 4 августа.

Перевод на вакантные бюджетные места с контрактной формы обучения проводят не позднее 8 августа. В то же время поступить на контракт в случае дополнительного зачисления можно не позднее 20 октября.

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Как выполнить условия к зачислению

Чтобы абитуриента зачислили на обучение в выбранный колледж, ему не обязательно ехать в заведение. Процедуру зачисления в колледж можно пройти дистанционно. Как уже отмечалось выше, абитуриенты после 9 класса должны сделать это до 29 июля.

Для контрактников колледжи устанавливают сроки самостоятельно, но не позднее сроков для зачисления. Этот момент стоит уточнить в приемной комиссии колледжа, в который поступает абитуриент.

Если колледж предлагает место абитуриенту, то ему необходимо в своем электронном кабинете подтвердить свой выбор, наложив на документы квалифицированную электронную подпись (КЭП / Дія.Підпис), или он может подать документы в колледж, обратившись в заведение лично.

Также основанием для зачисления в колледж является подписание между абитуриентом и заведением договора о предоставлении образовательных услуг. Если абитуриенту еще не исполнилось 18 лет, то договор о предоставлении образовательных услуг должны подписывать его родители или же законные представители.

Поступающие на контракт дополнительно подписывают финансовый договор об оплате обучения, но это уже после издания приказа о зачислении. Если поступающий или его родители / опекуны не подпишут договор о финансовых обязательствах в течение десяти дней со дня приказа на зачисление, то его зачисление отменят. Стоит не забывать, что это касается только контрактников.

Стоит помнить, что после выполнения требований к зачислению по заявлению, которое прошло на бюджет, все остальные заявления получают статус "Деактивировано". При этом абитуриент может возобновить их для поступления на контракт, обратившись в приемную комиссию. В связи с этим стоит осмотрительно делать выбор места обучения, ведь потом изменить выбор бюджетного места возможности не будет.

Когда колледж издаст приказ о зачислении абитуриента, все остальные ваши заявления в электронном кабинете деактивируются.

Дополнение

В Украине с 1 апреля 2025 года поступление иностранцев в учреждения высшего образования возможно только через Единую межведомственную информационную систему для иностранцев и лиц без гражданства. Она была создана при поддержке Европейского Союза в рамках проектов EU4DigitalUA и DT4UA, которые внедряет эстонская Академия электронного управления.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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