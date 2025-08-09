Пьяный иностранец на Range Rover устроил масштабное ДТП в Киеве, есть пострадавшая
Киев • УНН
Пьяный иностранец на Range Rover стал причиной масштабного ДТП на Берестейском проспекте, врезавшись в грузовик и еще три автомобиля. 31-летняя пассажирка Range Rover госпитализирована с переломами, водитель задержан.
В столице водитель-иностранец Range Rover в состоянии алкогольного опьянения спровоцировал масштабное ДТП и травмировал свою пассажирку. Авария произошла поздно вечером на Берестейском проспекте, что в Святошинском районе столицы, передает УНН со ссылкой на столичную полицию.
Детали
Как предварительно установили полицейские, водитель, 27-летний иностранец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не соблюдал безопасную дистанцию и совершил столкновение с полуприцепом грузового автомобиля Renault, который в пробке остановился впереди.
От удара внедорожник в неуправляемом состоянии столкнулся еще с тремя автомобилями: Renault, Dodge и DAF. В результате ДТП 31-летняя пассажирка Range Rover с многочисленными переломами была госпитализирована.
Полицейские задержали правонарушителя на месте происшествия в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Последний находился в состоянии алкогольного опьянения (1,50 промилле).
Добавим
По указанному факту следователи столичного главка начали уголовное производство по ч. 2. Ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, повлекшее потерпевшему тяжкое телесное повреждение. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.
