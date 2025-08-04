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На Хмельнитчине в ДТП погибла 11-летняя девочка: суд вынес приговор участникам трагедии

Киев • УНН

 • 14 просмотра

На Хмельнитчине суд вынес приговор двум водителям, по вине которых в 2019 году погибла 11-летняя девочка. Один из водителей превысил скорость, другой не предоставил преимущество, что привело к столкновению и смерти ребенка.

На Хмельнитчине в ДТП погибла 11-летняя девочка: суд вынес приговор участникам трагедии

На Хмельнитчине суд вынес приговор участникам ДТП, по вине которых погибла 11-летняя девочка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Детали

Трагедия произошла в 2019 году: тогда погибла девочка в возрасте 11 лет. Ее жизнь оборвалась в результате дорожно-транспортного происшествия, вызванного грубыми нарушениями правил дорожного движения со стороны обоих водителей.

По материалам дела, виновными являются местный житель и иностранный гражданин. Один из них двигался на мотоцикле и превысил скорость более чем в 2 раза, а другой, управляя автомобилем, выполнял маневр поворота налево и не предоставил ему преимущество в движении.

В результате столкновения мотоцикл отбросило на девочку, которая стояла на тротуаре и ждала "зеленого" света. Она получила травмы, не совместимые с жизнью, и умерла в больнице.

После ДТП один из его участников, гражданин иностранного государства, покинул территорию Украины. Его объявили в международный розыск, а в ноябре 2021 года мужчину задержали, после чего экстрадировали в Украину.

Другой водитель был задержан сразу после происшествия. В 2021 году он был приговорен к 6 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на три года. Верховный Суд отменил предыдущий приговор для совместного рассмотрения и после экстрадиции второго обвиняемого, дело объединили

– заявили в Офисе генпрокурора.

Во время повторного судебного процесса оба обвиняемых признали вину. Гражданин иностранного государства добровольно возместил моральный ущерб родителям ребенка.

Суд признал обоих виновными по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшей).

Напомним

В воскресенье, 3 августа в Дубно произошло смертельное ДТП: столкнулись два автомобиля, пострадали шесть человек. Двухлетний мальчик, пассажир одного из авто, умер в больнице.

Евгений Устименко

ОбществоКриминал и ЧП
Хмельницкая область
Украина