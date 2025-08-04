Смертельне ДТП на Рівненщині: загинув 2-річний хлопчик
Київ • УНН
У Дубно сталася смертельна ДТП за участю двох автомобілів, шестеро людей постраждали. Дворічний пасажир одного з авто помер у лікарні від отриманих травм.
У неділю, 3 серепня у Дубно сталася смертельна ДТП: зіткнулися два автомобілі, постраждали шестеро людей. Дворічний хлопчик, пасажир одного з авто, помер у лікарні. Про це інформує Головне управління Національної поліції в Рівненській області, передає УНН.
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Смертельна автопригода сталася у неділю, 3 серпня, близько 13:50 на вулиці Заводській.
"Наразі встановлено, що відбулося зіткнення автомобілів "Renault Scenic" під керуванням 68-річного рівнянина та "Ford Fiesta", водієм якого був 32-річний здолбунівчанин", - йдеться у дописі.
Унаслідок ДТП водія "Ford Fiesta", двох пасажирок мінівену, а також трьох з легковика медики доставили до лікарні.
Попри вжиті реанімаційні заходи, 2-річний син 32-річного кермувальника "Ford" від отриманих травм помер у медзакладі
Слідчий розпочав досудове розслідування.
Обставини ДТП встановлюються. У водіїв відібрані біологічні зразки на визначення стану спʼяніння.
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