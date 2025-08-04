Смертельное ДТП в Ровенской области: погиб 2-летний мальчик
Киев • УНН
В Дубно произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей, шесть человек пострадали. Двухлетний пассажир одного из авто скончался в больнице от полученных травм.
В воскресенье, 3 августа, в Дубно произошло смертельное ДТП: столкнулись два автомобиля, пострадали шесть человек. Двухлетний мальчик, пассажир одного из авто, умер в больнице. Об этом информирует Главное управление Национальной полиции в Ровенской области, передает УНН.
Детали
Смертельное ДТП произошло в воскресенье, 3 августа, около 13:50 на улице Заводской.
"В настоящее время установлено, что произошло столкновение автомобилей "Renault Scenic" под управлением 68-летнего жителя Ровно и "Ford Fiesta", водителем которого был 32-летний житель Здолбунова", - говорится в сообщении.
В результате ДТП водителя "Ford Fiesta", двух пассажирок минивэна, а также троих из легковушки медики доставили в больницу.
Несмотря на принятые реанимационные меры, 2-летний сын 32-летнего водителя "Ford" от полученных травм скончался в медучреждении
Следователь начал досудебное расследование.
Обстоятельства ДТП устанавливаются. У водителей отобраны биологические образцы на определение состояния опьянения.
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