На Киевщине нетрезвый водитель сбил двух малолетних детей: полиция задержала злоумышленника
Киев • УНН
На Киевщине 40-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения сбил двух девочек 12 и 13 лет. Его задержали, обнаружив 2,42 промилле алкоголя.
В поселке Ракитное Киевской области 40-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения сбил двух девочек в возрасте 12 и 13 лет. Детей госпитализировали, а мужчину задержали. Ему грозит до восьми лет заключения. Об этом информирует Главное управление Национальной полиции в Киевской области, пишет УНН.
Детали
По предварительным данным, водитель легковушки Geely двигался по улице и совершил наезд на двух девушек, которые шли по обочине в попутном направлении. Обе пострадавшие с телесными повреждениями были немедленно госпитализированы.
После ДТП у водителя провели медицинское обследование — в его крови обнаружили 2,42 промилле алкоголя.
Также выяснилось, что еще в апреле этого года суд лишил его водительских прав на пять лет. Кроме того, мужчину неоднократно привлекали к административной ответственности, в частности за управление транспортными средствами в состоянии опьянения.
Полицейские задержали злоумышленника в процессуальном порядке и поместили в изолятор временного содержания.
Следователи, при процессуальном руководстве Белоцерковской окружной прокуратуры, сообщили фигуранту о подозрении по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения и в умышленном невыполнении постановления суда, вступившего в законную силу (ч. 2 ст. 286-1, ч. 1 ст. 382 Уголовного кодекса Украины).
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