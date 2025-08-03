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На Киевщине нетрезвый водитель сбил двух малолетних детей: полиция задержала злоумышленника

Киев • УНН

 • 356 просмотра

На Киевщине 40-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения сбил двух девочек 12 и 13 лет. Его задержали, обнаружив 2,42 промилле алкоголя.

На Киевщине нетрезвый водитель сбил двух малолетних детей: полиция задержала злоумышленника

В поселке Ракитное Киевской области 40-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения сбил двух девочек в возрасте 12 и 13 лет. Детей госпитализировали, а мужчину задержали. Ему грозит до восьми лет заключения. Об этом информирует Главное управление Национальной полиции в Киевской области, пишет УНН.

Детали

По предварительным данным, водитель легковушки Geely двигался по улице и совершил наезд на двух девушек, которые шли по обочине в попутном направлении. Обе пострадавшие с телесными повреждениями были немедленно госпитализированы.

После ДТП у водителя провели медицинское обследование — в его крови обнаружили 2,42 промилле алкоголя.

Также выяснилось, что еще в апреле этого года суд лишил его водительских прав на пять лет. Кроме того, мужчину неоднократно привлекали к административной ответственности, в частности за управление транспортными средствами в состоянии опьянения.

Полицейские задержали злоумышленника в процессуальном порядке и поместили в изолятор временного содержания.

Следователи, при процессуальном руководстве Белоцерковской окружной прокуратуры, сообщили фигуранту о подозрении по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения и в умышленном невыполнении постановления суда, вступившего в законную силу (ч. 2 ст. 286-1, ч. 1 ст. 382 Уголовного кодекса Украины).

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Ольга Розгон

Криминал и ЧПКиевская область
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