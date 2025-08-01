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Столкнулся с другим велосипедистом и попал под колеса грузовика: полиция устанавливает обстоятельства аварии в столице

Киев • УНН

 • 992 просмотра

В Киеве 1 августа велосипедист столкнулся с другим велосипедистом на Набережном шоссе. Потеряв управление, он упал на дорогу и попал под колеса грузовика.

Столкнулся с другим велосипедистом и попал под колеса грузовика: полиция устанавливает обстоятельства аварии в столице

Сегодня, 1 августа, в Киеве велосипедист, ехавший по тротуару по Набережному шоссе, столкнулся с другим велосипедистом, в результате чего потерял управление, выехал за пределы тротуара и упал на дорогу, где попал под колеса грузовика. Об этом сообщает ГУНП Украины в Киеве, передает УНН.

Детали

Полиция Киева устанавливает обстоятельства наезда грузовика на велосипедиста. Авария произошла сегодня, около 13:00, на Набережном шоссе. Полицейские выяснили, что 36-летний водитель двухколесного ехал по тротуару по Набережному шоссе, где столкнулся с другим велосипедистом. Потеряв управление, мужчина выехал за пределы тротуара и упал на дорогу, в результате чего попал под колеса крупногабаритного транспорта. Другой велосипедист уехал с места аварии, сейчас его местонахождение устанавливается

 - говорится в сообщении.

Правоохранители проверили 46-летнего водителя грузовика на состояние опьянения - он был трезв.

Начато уголовное производство по ст. 291 УК Украины - нарушение действующих на транспорте правил. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Напомним

Правоохранители сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения депутату одного из поселковых советов Обуховского района Киевской области. По данным следствия, депутат в состоянии алкогольного опьянения сбил 16-летнего мотоциклиста. Парень получил тяжелые телесные повреждения.

Павел Башинский

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Киев