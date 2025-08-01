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Зіткнувся з іншим велосипедистом та потрапив під колеса вантажівки: поліція встановлює обставини аварії у столиці

Київ • УНН

 • 130 перегляди

У Києві 1 серпня велосипедист зіткнувся з іншим велосипедистом на Набережному шосе. Втративши керування, він впав на дорогу і потрапив під колеса вантажівки.

Зіткнувся з іншим велосипедистом та потрапив під колеса вантажівки: поліція встановлює обставини аварії у столиці

Сьогодні, 1 серпня, у Києві велосипедист, їдучи тротуаром по Набережному шосе, зіткнувся із іншим велосипедистом, внаслідок чого втратив керування, виїхав за межі тротуару та впав на дорогу, де потрапив під колеса вантажівки. Про це повідомляє ГУНП України в Києві, передає УНН.

Деталі

Поліція Києва встановлює обставини наїзду вантажівки на велосипедиста. Аварія сталася сьогодні, близько 13:00 години, на Набережному шосе. Поліцейські з’ясували, що 36-річний керманич двоколісного їхав тротуаром по Набережному шосе, де зіткнувся із іншим велосипедистом. Втративши керування, чоловік виїхав за межі тротуару та впав на дорогу, внаслідок чого потрапив під колеса великогабаритного транспорту. Інший велосипедист поїхав з місця аварії, наразі його місцезнаходження встановлюється

 - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці перевірили 46-річного водія вантажівки на стан сп’яніння - він був тверезим.

Розпочато кримінальне провадження за ст. 291 КК України - порушення чинних на транспорті правил. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо

Правоохоронці повідомили про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху депутату однієї з селищних рад Обухівського району Київської області. За даними слідства, депутат у стані алкогольного сп'яніння збив 16-річного мотоцикліста. Хлопець отримав тяжкі тілесні ушкодження.

Павло Башинський

СуспільствоКиївКримінал та НП
Національна поліція України
Київ