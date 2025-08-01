Зіткнувся з іншим велосипедистом та потрапив під колеса вантажівки: поліція встановлює обставини аварії у столиці

Сьогодні, 1 серпня, у Києві велосипедист, їдучи тротуаром по Набережному шосе, зіткнувся із іншим велосипедистом, внаслідок чого втратив керування, виїхав за межі тротуару та впав на дорогу, де потрапив під колеса вантажівки. Про це повідомляє ГУНП України в Києві, передає УНН.

Поліція Києва встановлює обставини наїзду вантажівки на велосипедиста. Аварія сталася сьогодні, близько 13:00 години, на Набережному шосе. Поліцейські з’ясували, що 36-річний керманич двоколісного їхав тротуаром по Набережному шосе, де зіткнувся із іншим велосипедистом. Втративши керування, чоловік виїхав за межі тротуару та впав на дорогу, внаслідок чого потрапив під колеса великогабаритного транспорту. Інший велосипедист поїхав з місця аварії, наразі його місцезнаходження встановлюється