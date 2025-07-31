Арештували депутата селищної ради на Київщині, який збив підлітка: рівень алкоголю перевищував норму у понад 13 разів
Київ • УНН
Депутата селищної ради на Київщині взяли під варту за ДТП у стані алкогольного сп'яніння.
Правоохоронці повідомили про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху депутату однієї з селищних рад Обухівського району Київської області. За даними слідства, депутат у стані алкогольного сп'яніння збив 16-річного мотоцикліста. Хлопець отримав тяжкі тілесні ушкодження. Про це УНН повідомляє із посиланням на Офіс Генерального прокурора.
Як стало відомо УНН з власних джерел мова про Олександра Яроша з Козинської селищної ради.
Деталі
Як повідомляється, 27 липня 2024 року близько 21:30 місцевий депутат, рухаючись на власному автомобілі в Кагарлику Обухівського району Київської області, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, порушив правила дорожнього руху та допустив зіткнення з мотоциклом під керуванням 16-річного хлопця, спричинивши йому тяжкі тілесні ушкодження.
За результатами експертизи, у підозрюваного в крові визначено вміст алкоголю 2,702 проміле.
Керівник обласної прокуратури взяв участь в судовому засіданні щодо вирішення питання про обрання депутату запобіжного заходу. Ухвалою суду підозрюваному обрано тримання під вартою строком на 2 місяці з можливістю внесення застави у розмірі 908 400 грн.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Обухівського РУП ГУНП в Київській області.
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