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Арестован депутат поселкового совета на Киевщине, сбивший подростка: уровень алкоголя превышал норму более чем в 13 раз

Киев • УНН

 • 1674 просмотра

Депутата поселкового совета на Киевщине взяли под стражу за ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

Арестован депутат поселкового совета на Киевщине, сбивший подростка: уровень алкоголя превышал норму более чем в 13 раз

Правоохранители сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения депутату одного из поселковых советов Обуховского района Киевской области. По данным следствия, депутат в состоянии алкогольного опьянения сбил 16-летнего мотоциклиста. Парень получил тяжкие телесные повреждения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет об Александре Яроше из Козинского поселкового совета.

Детали

Как сообщается, 27 июля 2024 года около 21:30 местный депутат, двигаясь на собственном автомобиле в Кагарлыке Обуховского района Киевской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушил правила дорожного движения и допустил столкновение с мотоциклом под управлением 16-летнего парня, причинив ему тяжкие телесные повреждения.

По результатам экспертизы, у подозреваемого в крови определено содержание алкоголя 2,702 промилле.

Руководитель областной прокуратуры принял участие в судебном заседании по решению вопроса об избрании депутату меры пресечения. Постановлением суда подозреваемому избрано содержание под стражей сроком на 2 месяца с возможностью внесения залога в размере 908 400 грн.

- говорится в сообщении ОГП.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Обуховского РУП ГУНП в Киевской области.

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Татьяна Краевская

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