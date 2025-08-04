На Хмельниччині в ДТП загинула 11-річна дівчинка: суд виніс вирок учасникам трагедії
Київ • УНН
На Хмельниччині суд виніс вирок двом водіям, з вини яких у 2019 році загинула 11-річна дівчинка. Один з водіїв перевищив швидкість, інший не надав перевагу, що призвело до зіткнення та смерті дитини.
На Хмельниччині суд виніс вирок учасникам ДТП, з вини яких загинула 11-річна дівчинка. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.
Деталі
Трагедія сталась у 2019 році: тоді загинула дівчинка віком 11 років. Її життя обірвалось внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, спричиненої грубими порушеннями правил дорожнього руху з боку обох водіїв.
За матеріалами справи, винними є місцевий житель і іноземний громадянин. Один з них здійснював рух на мотоциклі і перевищив швидкість у понад 2 рази, а інший, керуючи автомобілем, виконував маневр повороту ліворуч і не надав йому перевагу в русі.
В результаті зіткнення мотоцикл відкинуло на дівчинку, яка стояла на тротуарі та чекала "зеленого" світла. Вона отримала травми, не сумісні з життям і померла в лікарні.
Після ДТП один з його учасників, громадянин іноземної держави, залишив територію України. Його оголосили в міжнародний розшук, а в листопаді 2021 року чоловіка затримали, після чого екстрадували в Україну.
Інший водій був затриманий одразу після події. У 2021 році його засуджено до 6 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки. Верховний Суд скасував попередній вирок для спільного розгляду та після екстрадиції другого обвинуваченого, справу об’єднали
Під час повторного судового процесу обидва обвинувачені визнали вину. Громадянин іноземної держави добровільно відшкодував моральну шкоду батькам дитини.
Суд визнав обох винними за ч. 2 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої).
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У неділю, 3 серпня у Дубно сталася смертельна ДТП: зіткнулися два автомобілі, постраждали шестеро людей. Дворічний хлопчик, пасажир одного з авто, помер у лікарні.