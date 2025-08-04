На Хмельниччині в ДТП загинула 11-річна дівчинка: суд виніс вирок учасникам трагедії

$41.760.05
47.640.10
ukenru
Ексклюзив
12:06 • 496 перегляди
Вартість золота зростає. Чому глобальний попит на дорогоцінний метал зріс, а на ювелірні прикраси впав
11:14 • 16115 перегляди
Ключі від повітряної оборони – у руках кремля? Як рішення Державіаслужби впливає на боєготовність України
Ексклюзив
10:06 • 18331 перегляди
росіяни почали додавати у "шахеди" легкозаймисту суміш, щоб викликати більше пожеж - експерт
07:56 • 31204 перегляди
Зеленський ввів санкції проти викрадачів активів з ТОТ та 15 керівників російських музеїв
Ексклюзив
07:35 • 45626 перегляди
Ендокринологиня розкрила переваги та ризики датчиків моніторингу глюкози
Ексклюзив
07:19 • 50888 перегляди
У Житомирі 17-річну дівчину підозрюють у жорстокому вбивстві свого хлопця
4 серпня, 01:37 • 53387 перегляди
Трамп назвав ймовірну дату візиту свого спецпредставника Віткоффа до росії
3 серпня, 10:28 • 75102 перегляди
"Є домовленість про обмін 1200 полонених": Зеленський обговорив із Умєровим та Єрмаком підготовку нової зустрічі в Стамбулі
Ексклюзив
2 серпня, 17:16 • 282017 перегляди
Тиждень, що покаже суть речей: астропрогноз на 4 – 10 серпня Photo
2 серпня, 16:52 • 322648 перегляди
П'ять інтригуючих серіалів-трилерів: що подивитись у вільний часVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+28°
2.8м/с
37%
749мм
Популярнi новини
У США зобов'язали Tesla виплатити 329 мільйонів доларів за смертельне ДТП з автопілотом4 серпня, 02:53 • 61469 перегляди
Нічна атака рф дронами на Київщину зачепила один з районів: показали наслідкиPhoto4 серпня, 05:54 • 60783 перегляди
Прем'єр Індії Моді зухвало реагує на тиск Трампа щодо закупівель російської нафти - Bloomberg06:35 • 32348 перегляди
Хмельниччина зазнала ворожої атаки, попередньо без жертв - ОВА06:42 • 57670 перегляди
Хмельниччина зазнала атак рф уночі, вранці та вдень: є пошкодження, без жертв09:24 • 29107 перегляди
Публікації
Ключі від повітряної оборони – у руках кремля? Як рішення Державіаслужби впливає на боєготовність України11:14 • 16148 перегляди
Як правильно вибрати стиглий, солодкий і по справжньому смачний кавунPhoto3 серпня, 07:54 • 193607 перегляди
Тиждень, що покаже суть речей: астропрогноз на 4 – 10 серпня Photo
Ексклюзив
2 серпня, 17:16 • 282042 перегляди
Схожість заяв Кузьміних і “Дарниці” щодо роботи фармринку може стати підставою для перевірки — юристи
Ексклюзив
1 серпня, 14:20 • 469134 перегляди
На злітній смузі чи в піке: що визначає долю української авіації1 серпня, 14:05 • 276666 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ігнат Юрій Робертович
Ігор Клименко
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Львів
Польща
Індія
Реклама
УНН Lite
Вчетверте став батьком: Сергій Притула поділився зворушливою світлиною з новонародженим синомPhoto09:23 • 2550 перегляди
П'ять інтригуючих серіалів-трилерів: що подивитись у вільний часVideo2 серпня, 16:52 • 322659 перегляди
Скандальна блогерка Алхім виїжджає з України та починає нове життя в Дубаї 1 серпня, 21:08 • 133717 перегляди
"Не можу дочекатися початку": Стівен Найт розповів про роботу над сценарієм до нового фільму про Бонда 1 серпня, 13:00 • 167604 перегляди
Ді Капріо отримав дозвіл на будівництво еко-готелю в Ізраїлі, але не без "порції" критики PhotoVideo31 липня, 17:36 • 177185 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Х-47М2 «Кинджал»
Мі-8
ChatGPT
Су-30

На Хмельниччині в ДТП загинула 11-річна дівчинка: суд виніс вирок учасникам трагедії

Київ • УНН

 • 68 перегляди

На Хмельниччині суд виніс вирок двом водіям, з вини яких у 2019 році загинула 11-річна дівчинка. Один з водіїв перевищив швидкість, інший не надав перевагу, що призвело до зіткнення та смерті дитини.

На Хмельниччині в ДТП загинула 11-річна дівчинка: суд виніс вирок учасникам трагедії

На Хмельниччині суд виніс вирок учасникам ДТП, з вини яких загинула 11-річна дівчинка. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Деталі

Трагедія сталась у 2019 році: тоді загинула дівчинка віком 11 років. Її життя обірвалось внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, спричиненої грубими порушеннями правил дорожнього руху з боку обох водіїв.

За матеріалами справи, винними є місцевий житель і іноземний громадянин. Один з них здійснював рух на мотоциклі і перевищив швидкість у понад 2 рази, а інший, керуючи автомобілем, виконував маневр повороту ліворуч і не надав йому перевагу в русі.

В результаті зіткнення мотоцикл відкинуло на дівчинку, яка стояла на тротуарі та чекала "зеленого" світла. Вона отримала травми, не сумісні з життям і померла в лікарні.

Після ДТП один з його учасників, громадянин іноземної держави, залишив територію України. Його оголосили в міжнародний розшук, а в листопаді 2021 року чоловіка затримали, після чого екстрадували в Україну.

Інший водій був затриманий одразу після події. У 2021 році його засуджено до 6 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки. Верховний Суд скасував попередній вирок для спільного розгляду та після екстрадиції другого обвинуваченого, справу об’єднали

– заявили в Офісі генпрокурора.

Під час повторного судового процесу обидва обвинувачені визнали вину. Громадянин іноземної держави добровільно відшкодував моральну шкоду батькам дитини.

Суд визнав обох винними за ч. 2 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої).

Нагадаємо

У неділю, 3 серпня у Дубно сталася смертельна ДТП: зіткнулися два автомобілі, постраждали шестеро людей. Дворічний хлопчик, пасажир одного з авто, помер у лікарні.

Євген Устименко

СуспільствоКримінал та НП
Хмельницька область
Україна