На Хмельниччині в ДТП загинула 11-річна дівчинка: суд виніс вирок учасникам трагедії

На Хмельниччині суд виніс вирок учасникам ДТП, з вини яких загинула 11-річна дівчинка. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Деталі

Трагедія сталась у 2019 році: тоді загинула дівчинка віком 11 років. Її життя обірвалось внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, спричиненої грубими порушеннями правил дорожнього руху з боку обох водіїв.

За матеріалами справи, винними є місцевий житель і іноземний громадянин. Один з них здійснював рух на мотоциклі і перевищив швидкість у понад 2 рази, а інший, керуючи автомобілем, виконував маневр повороту ліворуч і не надав йому перевагу в русі.

В результаті зіткнення мотоцикл відкинуло на дівчинку, яка стояла на тротуарі та чекала "зеленого" світла. Вона отримала травми, не сумісні з життям і померла в лікарні.

Після ДТП один з його учасників, громадянин іноземної держави, залишив територію України. Його оголосили в міжнародний розшук, а в листопаді 2021 року чоловіка затримали, після чого екстрадували в Україну.

Інший водій був затриманий одразу після події. У 2021 році його засуджено до 6 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки. Верховний Суд скасував попередній вирок для спільного розгляду та після екстрадиції другого обвинуваченого, справу об’єднали – заявили в Офісі генпрокурора.

Під час повторного судового процесу обидва обвинувачені визнали вину. Громадянин іноземної держави добровільно відшкодував моральну шкоду батькам дитини.

Суд визнав обох винними за ч. 2 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої).

Нагадаємо

У неділю, 3 серпня у Дубно сталася смертельна ДТП: зіткнулися два автомобілі, постраждали шестеро людей. Дворічний хлопчик, пасажир одного з авто, помер у лікарні.