П'яний іноземець на Range Rover влаштував масштабну ДТП у Києві, є постраждала
Київ • УНН
П'яний іноземець на Range Rover спричинив масштабну ДТП на Берестейському проспекті, врізавшись у вантажівку та ще три авто. 31-річна пасажирка Range Rover госпіталізована з переломами, водія затримано.
У столиці водій-іноземець Range Rover у стані алкогольного сп’яніння спричинив масштабну ДТП та травмував свою пасажирку. Аварія відбулася пізно ввечері на Берестейському проспекті, що у Святошинському районі столиці, передає УНН із посиланням на столичну поліцію.
Деталі
Як попередньо встановили поліцейські, водій, 27-річний іноземець, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, не дотримався безпечної дистанції та скоїв зіткнення з напівпричепом вантажного автомобіля Renault, який у заторі зупинився попереду.
Від удару позашляховик у некерованому стані зіткнувся ще з трьома автомобілями: Renault, Dodge та DAF. Внаслідок автопригоди 31-річну пасажирку Range Rover з численними переломами було госпіталізовано.
Поліцейські затримали правопорушника на місці події у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Останній перебував у стані алкогольного сп’яніння (1,50 проміле).
Додамо
За вказаним фактом слідчі столичного глаку розпочали кримінальне провадження за ч. 2. Ст. 286-1 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило потерпілому тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.
