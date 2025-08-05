Поліцейська отримала підозру за смертельну ДТП на Буковині
Київ • УНН
Поліцейській з Чернівецької області оголошено підозру за смертельну ДТП 28 липня. Їй інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп'яніння, що призвело до загибелі 35-річної пасажирки.
У Чернівецькій області повідомили про підозру поліцейській за смертельну ДТП 28 липня, повідомили у Чернівецькій обласній прокуратурі у вівторок, пише УНН.
Повідомлено про підозру співробітниці поліції, яка 28 липня скоїла смертельну ДТП у місті Новоселиця. Їй інкриміновано порушення правил безпеки дорожнього руху, вчинене особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України)
Нагадаємо
28 липня повідомлялося, що в Чернівецькій області сталася смертельна ДТП за участю поліцейської.
Як повідомлялося, авто влетіло в огорожу, загинула 35-річна пасажирка, водійка та ще одна пасажирка були госпіталізовані.
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