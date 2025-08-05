Поліцейська отримала підозру за смертельну ДТП на Буковині

У Чернівецькій області повідомили про підозру поліцейській за смертельну ДТП 28 липня, повідомили у Чернівецькій обласній прокуратурі у вівторок, пише УНН.

Повідомлено про підозру співробітниці поліції, яка 28 липня скоїла смертельну ДТП у місті Новоселиця. Їй інкриміновано порушення правил безпеки дорожнього руху, вчинене особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України)