На Буковині сталася смертельна ДТП за участю поліцейської: деталі
Київ • УНН
У Новоселиці поліцейська поза службою на Volkswagen Tiguan зіткнулася з огорожею, внаслідок чого загинула 35-річна пасажирка. Водійка та ще одна пасажирка госпіталізовані, ДБР розслідуватиме обставини.
У Чернівецькій області сталася смертельна ДТП за участю поліцейської, під час якої авто влетіло в огорожу, загинула 35-річна пасажирка, водійка та ще одна пасажирка госпіталізовані, повідомили у ГУНП в області у понеділок, пише УНН.
Сьогодні, 28 липня, до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участі працівниці поліції на вулиці Центральній у Новоселиці. Встановлено, що за кермом автівки знаходилася поліцейська, яка перебувала поза службою
Деталі
За даними поліції, попередньо встановлено, що "34-річна співробітниця поліції, керуючи автомобілем Volkswagen Tiguan, допустила зіткнення з огорожею". "Унаслідок аварії 35-річна пасажирка транспортного засобу, загинула на місці події. Тіло загиблої направлено на судово-медичну експертизу. Водійка та ще одна 34-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження. Їх доставлено до лікарні. Також, ще одну 32-річну пасажирку медики оглянули, вона госпіталізації не потребувала", - розповіли у поліції.
Досудове розслідування обставин смертельної ДТП проводитиме ДБР.
"Начальник поліції Буковини призначив службове розслідування за фактом ДТП за участі поліцейської", - вказали у поліції.
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