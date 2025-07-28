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На Буковині сталася смертельна ДТП за участю поліцейської: деталі

Київ • УНН

 • 3956 перегляди

У Новоселиці поліцейська поза службою на Volkswagen Tiguan зіткнулася з огорожею, внаслідок чого загинула 35-річна пасажирка. Водійка та ще одна пасажирка госпіталізовані, ДБР розслідуватиме обставини.

На Буковині сталася смертельна ДТП за участю поліцейської: деталі

У Чернівецькій області сталася смертельна ДТП за участю поліцейської, під час якої авто влетіло в огорожу, загинула 35-річна пасажирка, водійка та ще одна пасажирка госпіталізовані, повідомили у ГУНП в області у понеділок, пише УНН.

Сьогодні, 28 липня, до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участі працівниці поліції на вулиці Центральній у Новоселиці. Встановлено, що за кермом автівки знаходилася поліцейська, яка перебувала поза службою

- повідомили у поліції.

Деталі

За даними поліції, попередньо встановлено, що "34-річна співробітниця поліції, керуючи автомобілем Volkswagen Tiguan, допустила зіткнення з огорожею". "Унаслідок аварії 35-річна пасажирка транспортного засобу, загинула на місці події. Тіло загиблої направлено на судово-медичну експертизу. Водійка та ще одна 34-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження. Їх доставлено до лікарні. Також, ще одну 32-річну пасажирку медики оглянули, вона госпіталізації не потребувала", - розповіли у поліції.

Досудове розслідування обставин смертельної ДТП проводитиме ДБР.

"Начальник поліції Буковини призначив службове розслідування за фактом ДТП за участі поліцейської", - вказали у поліції.

Водій на Volkswagen врізався у підземний перехід на столичному Хрещатику: деталі28.07.25, 09:42 • 2826 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Кримінал та НП
Чернівецька область
Tesla
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