На Буковине произошло смертельное ДТП с участием полицейской: детали
Киев • УНН
В Новоселице полицейская вне службы на Volkswagen Tiguan столкнулась с ограждением, в результате чего погибла 35-летняя пассажирка. Водитель и еще одна пассажирка госпитализированы, ГБР будет расследовать обстоятельства.
В Черновицкой области произошло смертельное ДТП с участием полицейской, во время которого авто влетело в ограждение, погибла 35-летняя пассажирка, водитель и еще одна пассажирка госпитализированы, сообщили в ГУНП в области в понедельник, пишет УНН.
Сегодня, 28 июля, в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием сотрудницы полиции на улице Центральной в Новоселице. Установлено, что за рулем автомобиля находилась полицейская, которая находилась вне службы
Детали
По данным полиции, предварительно установлено, что "34-летняя сотрудница полиции, управляя автомобилем Volkswagen Tiguan, допустила столкновение с ограждением". "В результате аварии 35-летняя пассажирка транспортного средства погибла на месте происшествия. Тело погибшей направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Водитель и еще одна 34-летняя пассажирка получили телесные повреждения. Их доставили в больницу. Также, еще одну 32-летнюю пассажирку медики осмотрели, она в госпитализации не нуждалась", - рассказали в полиции.
Досудебное расследование обстоятельств смертельного ДТП будет проводить ГБР.
"Начальник полиции Буковины назначил служебное расследование по факту ДТП с участием полицейской", - указали в полиции.
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