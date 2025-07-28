Водитель на Volkswagen врезался в подземный переход на столичном Крещатике: детали
Киев • УНН
На Крещатике водитель Volkswagen выехал на пешеходную часть и столкнулся с бетонным заграждением. 43-летнего мужчину госпитализировали с открытым переломом ноги.
На улице Крещатик в центре Киева автомобиль выехал на пешеходную часть и врезался в бетонное ограждение подземного перехода, водитель с переломом попал в больницу, сообщили в ГУНП в Киеве в понедельник, пишет УНН.
Детали
ДТП произошло сегодня около 7:00.
"Установлено, что водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь по улице Крещатик со стороны Бессарабской площади, не справился с управлением, в результате чего выехал на пешеходную часть дороги, где столкнулся с бетонным ограждением подземного перехода", - сообщили в полиции.
Как указано, 43-летнего водителя с телесными повреждениями в виде открытого перелома ноги врачи госпитализировали в медицинское учреждение. Предварительно он был трезв.
Полиция устанавливает обстоятельства ДТП на улице Крещатик. На месте продолжают работать следственно-оперативная группа по расследованию ДТП столичного главка, которая устанавливает механизм и обстоятельства автопроисшествия.
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