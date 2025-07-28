Водій на Volkswagen врізався у підземний перехід на столичному Хрещатику: деталі
Київ • УНН
На Хрещатику водій Volkswagen виїхав на пішохідну частину та зіткнувся з бетонним загородженням. 43-річного чоловіка госпіталізували з відкритим переломом ноги.
На вулиці Хрещатик у центрі Києва автомобіль виїхав на пішохідну частину та врізався у бетонне загородження підземного переходу, водій з переломом потрапив у лікарню, повідомили в ГУНП в Києві у понеділок, пише УНН.
Деталі
ДТП сталася сьогодні близько 7:00.
"Встановлено, що керманич автомобіля Volkswagen, рухаючись по вулиці Хрещатик зі сторони Бесарабської площі, не впорався з керуванням, внаслідок чого виїхав на пішохідну частину дороги, де зіткнувся з бетонним загородженням підземного переходу", - повідомили у поліції.
Як вказано, 43-річного водія із тілесними ушкодженнями у вигляді відкритого перелому ноги лікарі госпіталізували до медичного закладу. Попередньо він був тверезий.
Поліція встановлює обставини ДТП на вулиці Хрещатик. На місці продовжують працювати слідчо-оперативна група з розслідування ДТП столичного главку, яка встановлює механізм та обставини автопригоди.
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