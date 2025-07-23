Понад 1300 українців загинули в ДТП за півроку: озвучені головні причини
Київ • УНН
За перше півріччя в Україні в ДТП загинуло 1367 людей, з них 69 дітей, травмовано 13895 осіб. Основними причинами смертельних аварій є перевищення швидкості та виїзд на зустрічну смугу.
В Україні за перше півріччя внаслідок ДТП загинуло 1367 людей. З них 69 дітей, було травмовано 13895 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укравтопром.
Деталі
У порівнянні з аналогічним періодом 2024 року кількість ДТП з загиблими або травмованими майже не змінилась - 11194 випадки. Частіше всього у дорожньо-транспортних пригодах гинули через перевищення швидкості - 751 особа.
Ще однією причиною, через яку гинули люди в ДТП, є виїзд на смугу зустрічного руху, не пов'язаний з обгоном. У таких випадках загинули 95 осіб.
Також 67 осіб загинули через перехід дороги у невстановленому місці. За даними статистики поліції, найбільша кількість ДТП трапляється між 16 та 19 годинами, а найнебезпечнішим днем тижня є п’ятниця.
Нагадаємо
Поліцейські дали поради щодо безпечної їзди на двоколісному транспорті. Рекомендується перевіряти технічний стан транспортного засобу на справність перед виїздом, використовувати шоломи та дотримуватися правил дорожнього руху.