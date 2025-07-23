Понад 1300 українців загинули в ДТП за півроку: озвучені головні причини

В Україні за перше півріччя внаслідок ДТП загинуло 1367 людей. З них 69 дітей, було травмовано 13895 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укравтопром.

Деталі

У порівнянні з аналогічним періодом 2024 року кількість ДТП з загиблими або травмованими майже не змінилась - 11194 випадки. Частіше всього у дорожньо-транспортних пригодах гинули через перевищення швидкості - 751 особа.

Ще однією причиною, через яку гинули люди в ДТП, є виїзд на смугу зустрічного руху, не пов'язаний з обгоном. У таких випадках загинули 95 осіб.

Також 67 осіб загинули через перехід дороги у невстановленому місці. За даними статистики поліції, найбільша кількість ДТП трапляється між 16 та 19 годинами, а найнебезпечнішим днем тижня є п’ятниця.

Нагадаємо

Поліцейські дали поради щодо безпечної їзди на двоколісному транспорті. Рекомендується перевіряти технічний стан транспортного засобу на справність перед виїздом, використовувати шоломи та дотримуватися правил дорожнього руху.