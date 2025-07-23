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Более 1300 украинцев погибли в ДТП за полгода: озвучены главные причины

Киев • УНН

 • 866 просмотра

За первое полугодие в Украине в ДТП погибло 1367 человек, из них 69 детей, травмировано 13895 человек. Основными причинами смертельных аварий являются превышение скорости и выезд на встречную полосу.

Более 1300 украинцев погибли в ДТП за полгода: озвучены главные причины

В Украине за первое полугодие в результате ДТП погибло 1367 человек. Из них 69 детей, было травмировано 13895 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укравтопром.

Детали

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года количество ДТП с погибшими или травмированными почти не изменилось - 11194 случая. Чаще всего в дорожно-транспортных происшествиях гибли из-за превышения скорости - 751 человек.

Еще одной причиной, по которой гибли люди в ДТП, является выезд на полосу встречного движения, не связанный с обгоном. В таких случаях погибли 95 человек.

Также 67 человек погибли из-за перехода дороги в неустановленном месте. По данным статистики полиции, наибольшее количество ДТП происходит между 16 и 19 часами, а самым опасным днем недели является пятница.

Напомним

Полицейские дали советы по безопасному вождению двухколесного транспорта. Рекомендуется проверять техническое состояние транспортного средства на исправность перед выездом, использовать шлемы и соблюдать правила дорожного движения.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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