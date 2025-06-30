На Рівненщині поліція оштрафувала водія за перевищення швидкості, а вже за кілька хвилин він потрапив у жахливу ДТП

Поблизу Рівного правоохоронці зупинили чоловіка за перевищення швидкості та оштрафували його на 340 гривень. Вже за кілька хвилин після цього чоловік потрапив у дорожньо-транспортну пригоду та втратив обидві ноги. Про це повідомив у Telegram перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, пише УНН.

Днями поблизу Рівного сталася жахлива ДТП. 35-річний водій Toyota Avensis не впорався з керуванням і на шаленій швидкості врізався у відбійник. Унаслідок аварії чоловік зазнав травматичної ампутації обох ніг

Він також повідомив, що чоловіку надали допомогу небайдужі громадяни. Також до приїзду медиків постраждалому допомагали правоохоронці.

На щастя, поряд виявилися небайдужі люди. Вони першими надали допомогу — наклали турнікети (до речі, приємно, що наші громадяни дійсно вчаться і можуть надавати першу допомогу - дуже важлива навичка). За лічені хвилини приїхали й патрульні. Ми теж долучилися: наклали ще один турнікет і контролювали стан постраждалого до приїзду медиків та рятувальників

Також правоохоронець уточнив, що до аварії чоловіка вже зупиняли і оштрафували на 340 гривень.

А ще буквально за кілька хвилин до трагедії цей самий водій був зупинений патрульними за перевищення швидкості. Йому винесли постанову, проте відповідальність не подіяла - штраф 340 грн… А після зіткнення стрілка на спідометрі зупинилася на позначці 180 км/год