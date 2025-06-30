В Ровенской области полиция оштрафовала водителя за превышение скорости, а уже через несколько минут он попал в ужасное ДТП

Вблизи Ровно правоохранители остановили мужчину за превышение скорости и оштрафовали его на 340 гривен. Уже через несколько минут после этого мужчина попал в дорожно-транспортное происшествие и потерял обе ноги. Об этом сообщил в Telegram первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, пишет УНН.

Подробности

На днях вблизи Ровно произошло ужасное ДТП. 35-летний водитель Toyota Avensis не справился с управлением и на бешеной скорости врезался в отбойник. В результате аварии мужчина получил травматическую ампутацию обеих ног - сообщил Белошицкий.

Он также сообщил, что мужчине оказали помощь неравнодушные граждане. Также до приезда медиков пострадавшему помогали правоохранители.

К счастью, рядом оказались неравнодушные люди. Они первыми оказали помощь — наложили турникеты (кстати, приятно, что наши граждане действительно учатся и могут оказывать первую помощь - очень важный навык). За считанные минуты приехали и патрульные. Мы тоже присоединились: наложили еще один турникет и контролировали состояние пострадавшего до приезда медиков и спасателей - отметил Белошицкий.

Внимание, видео 18+!!!

Также правоохранитель уточнил, что до аварии мужчину уже останавливали и оштрафовали на 340 гривен.

А еще буквально за несколько минут до трагедии этот самый водитель был остановлен патрульными за превышение скорости. Ему вынесли постановление, однако ответственность не подействовала - штраф 340 грн… А после столкновения стрелка на спидометре остановилась на отметке 180 км/ч - сообщил Белошицкий.

Дополнение

В Хмельницкой области, вблизи села Ямполь, легковушка Renault Kangoo столкнулась с грузовиком MAN. В результате ДТП погибли два человека, в том числе один ребенок, еще трое получили ранения.