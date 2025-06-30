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Смертельне ДТП на Хмельниччині: двоє загиблих, троє поранених

Київ • УНН

 • 1358 перегляди

На Хмельниччині, поблизу села Ямпіль, легковик Renault Kangoo зіткнувся з вантажівкою MAN. Внаслідок ДТП загинули двоє осіб, зокрема одна дитина, ще троє отримали поранення.

Смертельне ДТП на Хмельниччині: двоє загиблих, троє поранених

На Хмельниччині у суботу, 29 червня, сталася дорожньо-трансопртна пригода - зіткнулися легковик і вантажівка. Двоє людей загинули, троє отримали поранення, інформує УНН із посиланням на повідомлення Державної служби з питань надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Деталі

Зазначається, що, аварія сталася в районі села Ямпіль Шепетівського району. Зіткнулися Renault Kangoo та вантажівка MAN.

Рятувальники деблокували тіла загиблих і допомогли медикам транспортувати травмованих. Унаслідок аварії загинули водій легковика (1976 р.н.) та пасажир (2013 р.н.). Ще троє осіб, зокрема неповнолітній, госпіталізовані

- йдеться у повідомленні.

У ДСНС додали, що обставини ДТП встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо

27 червня на автошляху М-24 у селі Гать зіткнулися Renault Master, Mercedes-Benz Sprinter та Dacia Logan. Внаслідок аварії постраждали п’ятеро людей, водія Renault деблокували рятувальники та госпіталізували.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Кримінал та НП
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
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