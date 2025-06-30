Смертельне ДТП на Хмельниччині: двоє загиблих, троє поранених
Київ • УНН
На Хмельниччині, поблизу села Ямпіль, легковик Renault Kangoo зіткнувся з вантажівкою MAN. Внаслідок ДТП загинули двоє осіб, зокрема одна дитина, ще троє отримали поранення.
На Хмельниччині у суботу, 29 червня, сталася дорожньо-трансопртна пригода - зіткнулися легковик і вантажівка. Двоє людей загинули, троє отримали поранення, інформує УНН із посиланням на повідомлення Державної служби з питань надзвичайних ситуацій (ДСНС).
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Зазначається, що, аварія сталася в районі села Ямпіль Шепетівського району. Зіткнулися Renault Kangoo та вантажівка MAN.
Рятувальники деблокували тіла загиблих і допомогли медикам транспортувати травмованих. Унаслідок аварії загинули водій легковика (1976 р.н.) та пасажир (2013 р.н.). Ще троє осіб, зокрема неповнолітній, госпіталізовані
У ДСНС додали, що обставини ДТП встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо
27 червня на автошляху М-24 у селі Гать зіткнулися Renault Master, Mercedes-Benz Sprinter та Dacia Logan. Внаслідок аварії постраждали п’ятеро людей, водія Renault деблокували рятувальники та госпіталізували.
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