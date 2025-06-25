На Львівщині сталась ДТП за участі авто патрульної поліції, постраждала дитина

У селі на Львівщині сталась ДТП за участі автомобіля патрульної поліції, постраждав неповнолітній пішохід, передає УНН із посиланням на патрульну поліцію Львівської області.

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Сьогодні, біля села Красів Львівської області на автодорозі Київ — Чоп сталася ДТП за участю службового автомобіля та неповнолітнього пішохода.

Швидка допомога ушпиталила постраждалого. На місці події працюють слідчі.

Обставини події встановлюються. Ініційовано службове розслідування.

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