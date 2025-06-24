На Львівщині вантажівка в'їхала у житловий будинок: подробиці ДТП
Київ • УНН
23 червня близько 21:00 у місті Пустомити водій вантажівки DAF не впорався з керуванням та в'їхав у п'ятиповерховий будинок, травмувавши себе та пошкодивши фасад. Поліція розслідує інцидент, причиною могли стати несправності гальмівної системи.
На Львівщині вантажний автомобіль вʼїхав у багатоповерхівку. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Поліції Львівської області.
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Зазначаєтья, що внаслідок ДТП травмований водій транспортного засобу, пошкоджений фасад будинку. Дорожньо-транспортна пригода сталась 23 червня близько 21.00 на вулиці Миру у місті Пустомити.
Попередньо встановлено, що водій вантажного автомобіля DAF з напівпричепом, 45-річний мешканець Дрогобича, не впорався з керуванням і вʼїхав у пʼятиповерховий будинок
Вказується, що внаслідок події водій вантажівки отримав тілесні ушкодження - він доставлений у лікарню, медики встановлюють його діагноз. У будинку пошкоджені фасад та вікно.
Причиною аварії могли стати несправності гальмівної системи автопоїзда
Там додали, що на місці події працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання правової кваліфікації події.
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