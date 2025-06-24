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На Львівщині вантажівка в'їхала у житловий будинок: подробиці ДТП

Київ • УНН

 • 916 перегляди

23 червня близько 21:00 у місті Пустомити водій вантажівки DAF не впорався з керуванням та в'їхав у п'ятиповерховий будинок, травмувавши себе та пошкодивши фасад. Поліція розслідує інцидент, причиною могли стати несправності гальмівної системи.

На Львівщині вантажівка в'їхала у житловий будинок: подробиці ДТП

На Львівщині вантажний автомобіль вʼїхав у багатоповерхівку. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Поліції Львівської області.

Деталі

Зазначаєтья, що внаслідок ДТП травмований водій транспортного засобу, пошкоджений фасад будинку. Дорожньо-транспортна пригода сталась 23 червня близько 21.00 на вулиці Миру у місті Пустомити.

Попередньо встановлено, що водій вантажного автомобіля DAF з напівпричепом, 45-річний мешканець Дрогобича, не впорався з керуванням і вʼїхав у пʼятиповерховий будинок

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що внаслідок події водій вантажівки отримав тілесні ушкодження - він доставлений у лікарню, медики встановлюють його діагноз. У будинку пошкоджені фасад та вікно.

Причиною аварії могли стати несправності гальмівної системи автопоїзда

- розповіли у поліції.

Там додали, що на місці події працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання правової кваліфікації події.

Нагадаємо

Днями на Черкащині у місті Звенигородка сталася дорожньо-транспортна пригода за участі працівника ТЦК та СП. Військовослужбовець, водій Volkswagen Passat, збив 54-річну велосипедистку та втік з місця пригоди. Його оперативно затримали та повідомили про підозру.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Кримінал та НП
Львівська область
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