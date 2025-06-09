Жінка та двоє дітей загинули в ДТП на Одещині: поліція встановлює обставини аварії
Київ • УНН
В Ізмаїльському районі Одещини сталася смертельна ДТП. Водій ВАЗ не впорався з керуванням та врізався в дерево, в результаті чого загинули жінка та двоє її дітей, ще двоє людей постраждали.
У неділю, 8 червня, біля населеного пункту Катлабуг у Ізмаїському районі Одещини трапилася в ДТП, у якій загинула мама та двоє її дітей. Ще двоє осіб - чоловік та 12-річна дівчинка постраждали. Про це інформує Поліція Одеської області, передає УНН.
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Як зазначив начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП в Одеській області Дмитро Слюта, попередньо встановлено, що 37-річний водій автомобіля "ВАЗ" не обрав безпечну швидкість руху, не впорався з керуванням та в’їхав у придорожнє дерево.
В автівці з чоловіком перебувала 41-річна дружина та троє їхніх дітей 4-х місяців, 12-ти та 15-ти років. На превеликий жаль, жінка з немовлям та найстаршою дитиною загинули
Правоохоронці повідомили, що 12-річну дитину з батьком госпіталізували. В лікарні у водія відібрали біологічні зразки для перевірки на стан спʼяніння.
На місці працюють слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод обласної поліції, співробітники територіального підрозділу поліції та ДСНС.
Поліцейські встановлюють всі обставини трагічної події. Вирішується питання щодо правової кваліфікації та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
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