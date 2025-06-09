Жінка та двоє дітей загинули в ДТП на Одещині: поліція встановлює обставини аварії

У неділю, 8 червня, біля населеного пункту Катлабуг у Ізмаїському районі Одещини трапилася в ДТП, у якій загинула мама та двоє її дітей. Ще двоє осіб - чоловік та 12-річна дівчинка постраждали. Про це інформує Поліція Одеської області, передає УНН.

Як зазначив начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП в Одеській області Дмитро Слюта, попередньо встановлено, що 37-річний водій автомобіля "ВАЗ" не обрав безпечну швидкість руху, не впорався з керуванням та в’їхав у придорожнє дерево.

В автівці з чоловіком перебувала 41-річна дружина та троє їхніх дітей 4-х місяців, 12-ти та 15-ти років. На превеликий жаль, жінка з немовлям та найстаршою дитиною загинули