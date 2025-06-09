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Жінка та двоє дітей загинули в ДТП на Одещині: поліція встановлює обставини аварії

Київ • УНН

 • 1512 перегляди

В Ізмаїльському районі Одещини сталася смертельна ДТП. Водій ВАЗ не впорався з керуванням та врізався в дерево, в результаті чого загинули жінка та двоє її дітей, ще двоє людей постраждали.

Жінка та двоє дітей загинули в ДТП на Одещині: поліція встановлює обставини аварії

У неділю, 8 червня, біля населеного пункту Катлабуг у Ізмаїському районі Одещини трапилася в ДТП, у якій загинула мама та двоє її дітей. Ще двоє осіб - чоловік та 12-річна дівчинка постраждали. Про це інформує Поліція Одеської області, передає УНН.

Деталі

Як зазначив начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП в Одеській області Дмитро Слюта, попередньо встановлено, що 37-річний водій автомобіля "ВАЗ" не обрав безпечну швидкість руху, не впорався з керуванням та в’їхав у придорожнє дерево.

В автівці з чоловіком перебувала 41-річна дружина та троє їхніх дітей 4-х місяців, 12-ти та 15-ти років. На превеликий жаль, жінка з немовлям та найстаршою дитиною загинули

- йдеться у дописі поліції.

Правоохоронці повідомили, що 12-річну дитину з батьком госпіталізували. В лікарні у водія відібрали біологічні зразки для перевірки на стан спʼяніння.

На місці працюють слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод обласної поліції, співробітники територіального підрозділу поліції та ДСНС.

Поліцейські встановлюють всі обставини трагічної події. Вирішується питання щодо правової кваліфікації та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Кримінал та НП
Національна поліція України
Одеська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
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