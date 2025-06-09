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Женщина и двое детей погибли в ДТП в Одесской области: полиция устанавливает обстоятельства аварии

Киев • УНН

 • 862 просмотра

В Измаильском районе Одесской области произошло смертельное ДТП. Водитель ВАЗ не справился с управлением и врезался в дерево, в результате чего погибли женщина и двое ее детей, еще двое людей пострадали.

Женщина и двое детей погибли в ДТП в Одесской области: полиция устанавливает обстоятельства аварии

В воскресенье, 8 июня, возле населенного пункта Катлабуг в Измаильском районе Одесской области произошло ДТП, в котором погибла мама и двое ее детей. Еще два человека - муж и 12-летняя девочка пострадали. Об этом информирует Полиция Одесской области, передает УНН.

Детали

Как отметил начальник отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Одесской области Дмитрий Слюта, предварительно установлено, что 37-летний водитель автомобиля "ВАЗ" не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и въехал в придорожное дерево.

В машине с мужем находилась 41-летняя жена и трое их детей 4-х месяцев, 12-ти и 15-ти лет. К большому сожалению, женщина с младенцем и старшим ребенком погибли

- говорится в сообщении полиции.

Правоохранители сообщили, что 12-летнего ребенка с отцом госпитализировали. В больнице у водителя отобрали биологические образцы для проверки на состояние опьянения.

На месте работают следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий областной полиции, сотрудники территориального подразделения полиции и ГСЧС.

Полицейские устанавливают все обстоятельства трагического события. Решается вопрос о правовой квалификации и внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним

В Луцке произошло смертельное ДТП: легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. Супруги погибли на месте, их двое детей получили травмы разной степени тяжести.

В Кременчуге под колесами автомобиля травмировалась пенсионерка: полиция выясняет обстоятельства ДТП02.06.25, 18:52 • 2530 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Криминал и ЧП
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Одесская область
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