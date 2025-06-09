Женщина и двое детей погибли в ДТП в Одесской области: полиция устанавливает обстоятельства аварии

В воскресенье, 8 июня, возле населенного пункта Катлабуг в Измаильском районе Одесской области произошло ДТП, в котором погибла мама и двое ее детей. Еще два человека - муж и 12-летняя девочка пострадали. Об этом информирует Полиция Одесской области, передает УНН.

Детали

Как отметил начальник отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Одесской области Дмитрий Слюта, предварительно установлено, что 37-летний водитель автомобиля "ВАЗ" не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и въехал в придорожное дерево.

В машине с мужем находилась 41-летняя жена и трое их детей 4-х месяцев, 12-ти и 15-ти лет. К большому сожалению, женщина с младенцем и старшим ребенком погибли - говорится в сообщении полиции.

Правоохранители сообщили, что 12-летнего ребенка с отцом госпитализировали. В больнице у водителя отобрали биологические образцы для проверки на состояние опьянения.

На месте работают следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий областной полиции, сотрудники территориального подразделения полиции и ГСЧС.

Полицейские устанавливают все обстоятельства трагического события. Решается вопрос о правовой квалификации и внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

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