В Кременчуге под колесами автомобиля травмировалась пенсионерка: полиция выясняет обстоятельства ДТП

2 июня в Кременчуге автомобиль Hyundai Elantra сбил 82-летнюю женщину. Она с травмами попала в больницу. Полиция расследует детали аварии.

Об этом сообщила полиция Полтавщины пишет УНН.

Детали

Дорожно-транспортное происшествие произошло 2 июня около 12:15 на улицах Республиканской в Кременчуге. По сообщению следствия, автомобиль Hyundai Elantra под управлением водителя 1993 года рождения совершил наезд на женщину 1941 года рождения. В результате ДТП потерпевшая получила телесные повреждения и госпитализирована - говорится в заметке.

Полиция Полтавщины устанавливает обстоятельства аварии. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований о нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее потерпевшему телесные повреждения средней степени тяжести.

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