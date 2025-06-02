Погибли супруги, двое детей - травмированы: в Луцке выясняют обстоятельства смертельного ДТП

В Луцке полиция расследует смертельное ДТП, в котором погибли супруги: их автомобиль столкнулся с грузовиком. Двое детей, находившихся в автомобиле, получили травмы: мальчика госпитализировали, а девочку отпустили домой после оказания помощи. Об этом сообщает ГУ Национальной полиции Украины в Волынской области, передает УНН.

Детали

Полицейские выясняют обстоятельства ДТП, в котором погибли супруги. Кроме этого, в аварии травмированы двое детей, мальчика госпитализировали, девочку после оказания медицинской помощи отпустили домой - говорится в заметке.

Правоохранители отмечают, что авария произошла сегодня, 2 июня, утром на улице Львовской в Луцке.

Как отмечено, 34-летний водитель Opel, выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество в движении грузовику Scania и столкнулся с ним.

По информации правоохранителей, в результате столкновения - он и его 40-летняя пассажирка погибли. Еще двое пассажиров, 6-летний мальчик и 12-летняя девочка, получили телесные повреждения.

На месте работают следователи. В Единый реестр досудебных расследований уже внесены соответствующие сведения.

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