Погибли супруги, двое детей - травмированы: в Луцке выясняют обстоятельства смертельного ДТП
Киев • УНН
В Луцке произошло смертельное ДТП: легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. Супруги погибли на месте, их двое детей получили травмы различной степени тяжести.
В Луцке полиция расследует смертельное ДТП, в котором погибли супруги: их автомобиль столкнулся с грузовиком. Двое детей, находившихся в автомобиле, получили травмы: мальчика госпитализировали, а девочку отпустили домой после оказания помощи. Об этом сообщает ГУ Национальной полиции Украины в Волынской области, передает УНН.
Детали
Полицейские выясняют обстоятельства ДТП, в котором погибли супруги. Кроме этого, в аварии травмированы двое детей, мальчика госпитализировали, девочку после оказания медицинской помощи отпустили домой
Правоохранители отмечают, что авария произошла сегодня, 2 июня, утром на улице Львовской в Луцке.
Как отмечено, 34-летний водитель Opel, выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество в движении грузовику Scania и столкнулся с ним.
По информации правоохранителей, в результате столкновения - он и его 40-летняя пассажирка погибли. Еще двое пассажиров, 6-летний мальчик и 12-летняя девочка, получили телесные повреждения.
На месте работают следователи. В Единый реестр досудебных расследований уже внесены соответствующие сведения.
В Полтавской области школьный автобус с десятью детьми вылетел в кювет: есть травмированные28.05.25, 16:22 • 2688 просмотров