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В Полтавской области школьный автобус с десятью детьми вылетел в кювет: есть травмированные

Киев • УНН

 • 1186 просмотра

В Полтавской области школьный автобус с 10 детьми съехал в кювет. Травмированы мальчики 6-7 лет. Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

В Полтавской области школьный автобус с десятью детьми вылетел в кювет: есть травмированные

Школьный автобус "Богдан" вылетел за пределы проезжей части. В результате ДТП травмированы несколько детей. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Передает УНН со ссылкой на ГУ Национальной полиции в Полтавской области.

Детали

В Полтавской области, в поселке Белики Полтавского района произошло ДТП с участием школьного автобуса. По предварительной информации следствия, школьный автобус "Богдан", под управлением 72-летнего водителя, выехал за пределы проезжей части и съехал в кювет. В салоне транспортного средства кроме водителя находились десять детей, двое педагогов и медик.

В результате ДТП телесные повреждения получили трое мальчиков в возрасте от 6 до 7 лет. Сейчас медики доставили детей в больницу для оказания помощи и установления степени тяжести полученных телесных повреждений.

- передает полиция.

Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняет следственно-оперативная группа полиции.

Напомним

30 января, во французском муниципалитете Шатоден между Ле-Маном и Орлеаном произошло трагическое ДТП. В результате аварии школьного автобуса погибла девочка-подросток, около сорока человек получили ранения.

На автодороге Харьков-Ахтырка произошло смертельное ДТП с участием трех авто.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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