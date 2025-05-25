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На Харківщині у ДТП загинула 3-річна дівчинка: водій вчинив самогубство

Київ • УНН

 • 2184 перегляди

На автодорозі Харків-Охтирка сталася смертельна ДТП за участі трьох авто. Загинули двоє пасажирів Hyundai, водій в стані емоційного потрясіння наклав на себе руки.

На Харківщині у ДТП загинула 3-річна дівчинка: водій вчинив самогубство

У Богодухівському районі Харківської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів. Внаслідок аварії загинули двоє пасажирів, серед них трирічна дитина, інформує УНН із посиланням на повідомлення поліції Харківської області.

Деталі

Зазначається, що ДТП сталася 25 травня близько 14:40 на автодорозі Харків-Охтирка поблизу села Крупчине Богодухівського району.

Водій Hyundai Tucson, виконуючи маневр обгону, виїхав на смугу зустрічного руху та не впорався з керуванням транспортним засобом. Це призвело до дотичного зіткнення з попутним автомобілем Fiat Tipo та з подальшим зіткнення з транспортним засобом Renault Magnum з напівпричепом, який їхав по зустрічній смузі руху

- йдеться у повідомленні.

За словами правоохоронців, внаслідок ДТП на місці події загинули двоє пасажирів Hyundai – 45-річна жінка та трирічна дівчинка.

Перебуваючи в стані сильного емоційного потрясіння, покінчив життя самогубством 52-річний водій цього транспортного засобу

- розповіли у поліції.

Там додали, що кермувальники інших автомобілей зазнали гострої реакції на стрес. Нині вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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Вадим Хлюдзинський

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