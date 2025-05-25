На Харківщині у ДТП загинула 3-річна дівчинка: водій вчинив самогубство
Київ • УНН
На автодорозі Харків-Охтирка сталася смертельна ДТП за участі трьох авто. Загинули двоє пасажирів Hyundai, водій в стані емоційного потрясіння наклав на себе руки.
У Богодухівському районі Харківської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів. Внаслідок аварії загинули двоє пасажирів, серед них трирічна дитина, інформує УНН із посиланням на повідомлення поліції Харківської області.
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Зазначається, що ДТП сталася 25 травня близько 14:40 на автодорозі Харків-Охтирка поблизу села Крупчине Богодухівського району.
Водій Hyundai Tucson, виконуючи маневр обгону, виїхав на смугу зустрічного руху та не впорався з керуванням транспортним засобом. Це призвело до дотичного зіткнення з попутним автомобілем Fiat Tipo та з подальшим зіткнення з транспортним засобом Renault Magnum з напівпричепом, який їхав по зустрічній смузі руху
За словами правоохоронців, внаслідок ДТП на місці події загинули двоє пасажирів Hyundai – 45-річна жінка та трирічна дівчинка.
Перебуваючи в стані сильного емоційного потрясіння, покінчив життя самогубством 52-річний водій цього транспортного засобу
Там додали, що кермувальники інших автомобілей зазнали гострої реакції на стрес. Нині вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
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