У Рівному біля автовокзалу на тлі негоди сталася потрійна ДТП: що відомо
Київ • УНН
У Рівному 23 травня близько 21:40 на вулиці Київській біля автовокзалу сталася ДТП за участі трьох автомобілів. Внаслідок аварії постраждав водій Volkswagen, якого госпіталізували.
У Рівному біля автовокзалу напередодні сталася ДТП за участю трьох автомобілів, є постраждалий, пише УНН з посиланням на ГУНП у Рівненській області.
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ДТП сталася учора, 23 травня, близько 21:40 на вулиці Київській поблизу автовокзалу.
"Відбулося зіткнення трьох транспортних засобів: BMW під керуванням 36-річного рівнянина, Volkswagen Sharan, водієм якого є 41-річний житель Хмельниччини та Volvo, яким керував 35-річний житель Рівного", - ідеться у повідомленні.
Унаслідок ДТП, як зазначається, постраждав кермувальник Volkswagen, його госпіталізували до лікарні.
Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР. Обставини ДТП встановлюються.
Правоохоронці наголосили учасникам дорожнього руху бути уважними на дорозі, "особливо під час ускладнених погодних умов".
Додамо, на оприлюднених поліцією фото з місця ДТП видно, що вирувала негода - вулиці залиті дощем.
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