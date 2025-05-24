В Ровно возле автовокзала на фоне непогоды произошло тройное ДТП: что известно
Киев • УНН
В Ровно 23 мая около 21:40 на улице Киевской возле автовокзала произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии пострадал водитель Volkswagen, которого госпитализировали.
В Ровно возле автовокзала накануне произошло ДТП с участием трех автомобилей, есть пострадавший, пишет УНН со ссылкой на ГУНП в Ровенской области.
Детали
ДТП произошло вчера, 23 мая, около 21:40 на улице Киевской возле автовокзала.
"Произошло столкновение трех транспортных средств: BMW под управлением 36-летнего ровенчанина, Volkswagen Sharan, водителем которого является 41-летний житель Хмельницкой области и Volvo, которым управлял 35-летний житель Ровно", - говорится в сообщении.
В результате ДТП, как отмечается, пострадал водитель Volkswagen, его госпитализировали в больницу.
Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Правоохранители отметили участникам дорожного движения быть внимательными на дороге, "особенно во время осложненных погодных условий".
Добавим, на обнародованных полицией фото с места ДТП видно, что бушевала непогода - улицы залиты дождем.
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