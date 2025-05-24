На Кіровоградщині масштабна ДТП з вантажівкою та бусами: троє загиблих та двоє травмованих
Київ • УНН
На Кіровоградщині зіткнулися вантажівка, два мікроавтобуси та легковик. Троє людей загинули на місці, ще двоє отримали поранення. Відкрито кримінальне провадження.
У Кіровоградській області на трасі зіткнулися чотири автомобілі - вантажівка, два мікроавтобуси та легкове авто, загинули троє людей, ще двоє отримали тілесні ушкодження, відкрито кримінальне провадження, повідомили у ГУНП в області у суботу, пише УНН.
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ДТП сталася 24 травня близько 5:00 на автодорозі Т-1214 сполученням Миколаївка- Новоархангельськ у напрямку автодороги М-30.
"Відбулося зіткнення чотирьох транспортних засобів: Mercedes-Benz Sprinter, Volkswagen Transporter, Volkswagen Polo та вантажівки МАN. Унаслідок автопригоди водій Mercedes, його пасажир та водій Volkswagen Transporter (1958, 1980 р.н.) - загинули на місці. Пасажирка Mercedes та водій МАN отримали тілесні ушкодження", - повідомили у поліції.
За фактом автопригоди розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 кримінального кодексу України. Обставини події з'ясовують слідчі.
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