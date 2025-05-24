В Кировоградской области масштабное ДТП с грузовиком и бусами: трое погибших и двое травмированных

В Кировоградской области на трассе столкнулись четыре автомобиля - грузовик, два микроавтобуса и легковой автомобиль, погибли три человека, еще двое получили телесные повреждения, открыто уголовное производство, сообщили в ГУНП в области в субботу, пишет УНН.

Детали

ДТП произошло 24 мая около 5:00 на автодороге Т-1214 сообщением Николаевка-Новоархангельск в направлении автодороги М-30.

"Произошло столкновение четырех транспортных средств: Mercedes-Benz Sprinter, Volkswagen Transporter, Volkswagen Polo и грузовика МАN. В результате ДТП водитель Mercedes, его пассажир и водитель Volkswagen Transporter (1958, 1980 г.р.) - погибли на месте. Пассажирка Mercedes и водитель МАN получили телесные повреждения", - сообщили в полиции.

По факту ДТП начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия выясняют следователи.

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