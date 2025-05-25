В Харьковской области в ДТП погибла 3-летняя девочка: водитель совершил самоубийство
Киев • УНН
На автодороге Харьков-Ахтырка произошло смертельное ДТП с участием трех авто. Погибли двое пассажиров Hyundai, водитель в состоянии эмоционального потрясения покончил с собой.
В Богодуховском районе Харьковской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. В результате аварии погибли двое пассажиров, среди них трехлетний ребенок, информирует УНН со ссылкой на сообщение полиции Харьковской области.
Детали
Отмечается, что ДТП произошло 25 мая около 14:40 на автодороге Харьков-Ахтырка вблизи села Крупчино Богодуховского района.
Водитель Hyundai Tucson, выполняя маневр обгона, выехал на полосу встречного движения и не справился с управлением транспортным средством. Это привело к касательному столкновению с попутным автомобилем Fiat Tipo и с последующим столкновением с транспортным средством Renault Magnum с полуприцепом, который ехал по встречной полосе движения
По словам правоохранителей, в результате ДТП на месте происшествия погибли двое пассажиров Hyundai – 45-летняя женщина и трехлетняя девочка.
Находясь в состоянии сильного эмоционального потрясения, покончил жизнь самоубийством 52-летний водитель этого транспортного средства
Там добавили, что водители других автомобилей испытали острую реакцию на стресс. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним
Накануне в Кировоградской области столкнулись грузовик, два микроавтобуса и легковушка. Три человека погибли на месте, еще двое получили ранения.
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