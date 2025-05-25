В Харьковской области в ДТП погибла 3-летняя девочка: водитель совершил самоубийство

$41.500.00
46.930.00
ukenru
Пять проверенных сериалов от Netflix, которые не разочаровали: что посмотреть
24 мая, 16:10 • 149771 просмотра

Пять проверенных сериалов от Netflix, которые не разочаровали: что посмотреть

24 мая, 10:54 • 167309 просмотра

Зеленский сообщил о втором дне обмена в формате "1000 на 1000": еще 307 украинских защитников дома

24 мая, 08:00 • 241468 просмотра

Здоровье в путешествиях по Европе: практические советы для путешественников

Эксклюзив
23 мая, 14:43 • 293189 просмотра

Прозрачное дело: команда УНН проверила технику, которой пользуется ежедневно, на предмет легального ввоза в Украину

23 мая, 14:05 • 180509 просмотра

Украина вернула 390 пленных, обмен будет продолжаться в эти выходные - Зеленский

23 мая, 12:17 • 113568 просмотра

Правительство дополнило перечень полезных ископаемых общегосударственного значения: для чего

23 мая, 11:54 • 108938 просмотра

"Он был везде своим": в Киеве простились с Максимом Нелипой

Эксклюзив
23 мая, 11:31 • 74832 просмотра

Нацполиция усилила меры безопасности возле отделений для противодействия терактам

Эксклюзив
23 мая, 10:55 • 57544 просмотра

Обвиняемый во взяточничестве нардеп Кузьминых, который проигнорировал два судебных заседания из-за поездки за границу, не получал на нее разрешения – САП

23 мая, 09:52 • 54737 просмотра

Трамп заявил о завершении крупного обмена пленными между рф и Украиной

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
1.8м/с
87%
747мм
Популярные новости

Силы обороны пополняют “обменный фонд” российскими солдатами и офицерами - Генштаб

25 мая, 14:12 • 28448 просмотра

Ракетная атака на Киевскую область: 4 погибших, 31 ранен, среди них дети

25 мая, 14:21 • 5558 просмотра

Китайский прорыв в оружии: электромагнитная винтовка делает 3000 выстрелов в минуту

25 мая, 14:54 • 47446 просмотра

Зеленский ввел санкции против сына Богуслаева, Мосийчука и криминальных авторитетов

25 мая, 15:04 • 7220 просмотра

Атака на Киевщине: количество пострадавших возросло, повреждено более 100 домов

18:14 • 5392 просмотра
публикации

Здоровье в путешествиях по Европе: практические советы для путешественников

24 мая, 08:00 • 241469 просмотра

Прозрачное дело: команда УНН проверила технику, которой пользуется ежедневно, на предмет легального ввоза в Украину
Эксклюзив

23 мая, 14:43 • 293189 просмотра

Правила безопасности для велосипедистов: что нужно знать, чтобы избежать аварий

23 мая, 07:04 • 276479 просмотра

Украина в условиях противодействия российской агрессии не может допустить затяжного системного кризиса авиационной отрасли

22 мая, 14:24 • 368382 просмотра

Многогранный Артур Гатунок или как сеть Yabluka годами торгует "серой" техникой

22 мая, 13:44 • 447920 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Виталий Ким

Башар Асад

Борис Джонсон

Борис Писториус

Виталий Кличко

Актуальные места

Киев

Киевская область

Сумская область

Херсонская область

Харьков

Реклама
УНН Lite

Майли Сайрус призналась, как съемки клипа на Аллее славы закончились для нее реанимацией

25 мая, 10:11 • 106902 просмотра

Пять проверенных сериалов от Netflix, которые не разочаровали: что посмотреть

24 мая, 16:10 • 149771 просмотра

У Билли Джоэла диагностировано редкое заболевание мозга, концерты отменены

23 мая, 19:29 • 54451 просмотра

Выход второй части "Дьявол носит Prada" ожидается 1 мая 2026 года

23 мая, 18:15 • 51864 просмотра

Аист Грицик выбросил самого слабого аистенка из гнезда: в каком состоянии малыш

23 мая, 17:58 • 56462 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Хранитель

Туполев Ту-22М

Шахед-136

Кх-59

В Харьковской области в ДТП погибла 3-летняя девочка: водитель совершил самоубийство

Киев • УНН

 • 1642 просмотра

На автодороге Харьков-Ахтырка произошло смертельное ДТП с участием трех авто. Погибли двое пассажиров Hyundai, водитель в состоянии эмоционального потрясения покончил с собой.

В Харьковской области в ДТП погибла 3-летняя девочка: водитель совершил самоубийство

В Богодуховском районе Харьковской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. В результате аварии погибли двое пассажиров, среди них трехлетний ребенок, информирует УНН со ссылкой на сообщение полиции Харьковской области.

Детали

Отмечается, что ДТП произошло 25 мая около 14:40 на автодороге Харьков-Ахтырка вблизи села Крупчино Богодуховского района.

Водитель Hyundai Tucson, выполняя маневр обгона, выехал на полосу встречного движения и не справился с управлением транспортным средством. Это привело к касательному столкновению с попутным автомобилем Fiat Tipo и с последующим столкновением с транспортным средством Renault Magnum с полуприцепом, который ехал по встречной полосе движения

- говорится в сообщении.

По словам правоохранителей, в результате ДТП на месте происшествия погибли двое пассажиров Hyundai – 45-летняя женщина и трехлетняя девочка.

Находясь в состоянии сильного эмоционального потрясения, покончил жизнь самоубийством 52-летний водитель этого транспортного средства

- рассказали в полиции.

Там добавили, что водители других автомобилей испытали острую реакцию на стресс. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним

Накануне в Кировоградской области столкнулись грузовик, два микроавтобуса и легковушка. Три человека погибли на месте, еще двое получили ранения.

В Ровно возле автовокзала на фоне непогоды произошло тройное ДТП: что известно24.05.25, 12:24 • 3614 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Криминал и ЧПАвто
Кировоградская область
Харьковская область
Brent
$64.89
Bitcoin
$107,668.80
S&P 500
$5,819.27
Tesla
$341.00
Газ TTF
$36.45
Золото
$3,360.50
Ethereum
$2,523.29