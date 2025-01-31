Водій шкільного автобуса під наркотиками спричинив смертельну ДТП у Франції

ukenru
09:48 • 56111 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
09:17 • 111756 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
06:50 • 110976 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 130777 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 162193 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 214236 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 172788 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 151107 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 125010 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 109802 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

17 березня, 01:54 • 128489 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

17 березня, 04:18 • 132575 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 129992 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

17 березня, 04:45 • 131910 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

08:48 • 126137 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 181659 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 180191 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 312176 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 339659 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 274327 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 33092 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 65951 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 66782 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 129992 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 101639 перегляди
Актуальне
Водій шкільного автобуса під наркотиками спричинив смертельну ДТП у Франції

Водій шкільного автобуса під наркотиками спричинив смертельну ДТП у Франції

Київ • УНН

 • 32340 перегляди

У французькому місті Шатоден сталася аварія шкільного автобуса, в якій загинула 15-річна дівчина та постраждало близько 40 осіб. Водій автобуса здав позитивний тест на наркотики.

30 січня, у французькому муніципалітеті Шатоден між Ле-Маном і Орлеаном сталася трагічна ДТП. В результаті аварії шкільного автобуса загинула дівчинка-підліток, близько сорока людей отримали поранення. Про це інформує BFMTV, передає УНН.

Деталі

Як повідомляє BFMTV, загиблій дівчинці було 15 років.

Серед постраждалих 31 учень, але їхні травми виявились незначними.

Загрозливих для життя прогнозів немає. Наразі немає жодних версій аварії

-  зазначили в місцевій префектурі.

Зазначається, що автобус був єдиним транспортним засобом, що потрапив у дорожньо-транспортну пригоду.  

На місце події прибули 40 пожежників, медичний пункт та медико-психологічний підрозділ швидкої допомоги.

Водій автобуса, 26 років, особа якого невідома суду, склав позитивний тест на наркотики

- йдеться у дописі.

Міністерка національної освіти Франції Елізабет Борн висловила співчуття родині загиблої дівчинки та підтримку постраждалим.

"Я висловлюю найщиріші співчуття її родині та близьким. Я висловлюю свою повну підтримку учням та освітній спільноті. Я уважно стежу за станом здоров'я поранених. У понеділок вранці я відвідаю шкільну спільноту гімназії Еміля Золя", – додала вона.

Нагадаємо

В регіоні Сердас у Болівії автобус панамериканського флоту злетів з дороги, загинуло 19 людей. Серед загиблих 14 жінок, 3 чоловіки та двоє дітей, ще 9 осіб отримали поранення.

На Київщині в автотрощі постраждала вагітна жінка26.01.25, 22:47 • 39819 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Новини Світу
frantsiiaФранція
kyivКиїв

Звернутися з питань розміщення реклами