Водій шкільного автобуса під наркотиками спричинив смертельну ДТП у Франції
Київ • УНН
У французькому місті Шатоден сталася аварія шкільного автобуса, в якій загинула 15-річна дівчина та постраждало близько 40 осіб. Водій автобуса здав позитивний тест на наркотики.
30 січня, у французькому муніципалітеті Шатоден між Ле-Маном і Орлеаном сталася трагічна ДТП. В результаті аварії шкільного автобуса загинула дівчинка-підліток, близько сорока людей отримали поранення. Про це інформує BFMTV, передає УНН.
Деталі
Як повідомляє BFMTV, загиблій дівчинці було 15 років.
Серед постраждалих 31 учень, але їхні травми виявились незначними.
Загрозливих для життя прогнозів немає. Наразі немає жодних версій аварії
Зазначається, що автобус був єдиним транспортним засобом, що потрапив у дорожньо-транспортну пригоду.
На місце події прибули 40 пожежників, медичний пункт та медико-психологічний підрозділ швидкої допомоги.
Водій автобуса, 26 років, особа якого невідома суду, склав позитивний тест на наркотики
Міністерка національної освіти Франції Елізабет Борн висловила співчуття родині загиблої дівчинки та підтримку постраждалим.
"Я висловлюю найщиріші співчуття її родині та близьким. Я висловлюю свою повну підтримку учням та освітній спільноті. Я уважно стежу за станом здоров'я поранених. У понеділок вранці я відвідаю шкільну спільноту гімназії Еміля Золя", – додала вона.
Нагадаємо
В регіоні Сердас у Болівії автобус панамериканського флоту злетів з дороги, загинуло 19 людей. Серед загиблих 14 жінок, 3 чоловіки та двоє дітей, ще 9 осіб отримали поранення.
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