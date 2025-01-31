Водитель школьного автобуса под наркотиками спровоцировал смертельное ДТП во Франции
Киев • УНН
Во французском городе Шатоден произошла авария школьного автобуса, в которой погибла 15-летняя девушка и пострадало около 40 человек. Водитель автобуса сдал положительный тест на наркотики.
30 января, во французском муниципалитете Шатоден между Ле-Маном и Орлеаном произошло трагическое ДТП. В результате аварии школьного автобуса погибла девочка-подросток, около сорока человек получили ранения. Об этом информирует BFMTV, передает УНН.
Детали
Как сообщает BFMTV, погибшей девочке было 15 лет.
Среди пострадавших 31 ученик, но их травмы оказались незначительными.
Угрожающих жизни прогнозов нет. Пока нет никаких версий аварии
Отмечается, что автобус был единственным транспортным средством, попавшим в дорожно-транспортное происшествие.
На место происшествия прибыли 40 пожарных, медицинский пункт и медико-психологическое подразделение скорой помощи.
Водитель автобуса, 26 лет, личность которого неизвестна суду, сдал положительный тест на наркотики
Министр национального образования Франции Элизабет Борн выразила соболезнования семье погибшей девочки и поддержку пострадавшим.
"Я выражаю самые искренние соболезнования ее семье и близким. Я выражаю свою полную поддержку ученикам и образовательному сообществу. Я внимательно слежу за состоянием здоровья раненых. В понедельник утром я посещу школьное сообщество гимназии Эмиля Золя", - добавила она.
Напомним
В регионе Сердас в Боливии автобус панамериканского флота слетел с дороги, погибло 19 человек. Среди погибших 14 женщин, 3 мужчины и двое детей, еще 9 человек получили ранения.
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