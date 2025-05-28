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На Полтавщині шкільний автобус із десятьма дітьми вилетів у кювет: є травмовані

Київ • УНН

 • 1432 перегляди

У Полтавській області шкільний автобус з 10 дітьми з'їхав у кювет. Травмовано хлопчиків 6-7 років. Поліція з'ясовує обставини ДТП.

На Полтавщині шкільний автобус із десятьма дітьми вилетів у кювет: є травмовані

Шкільний автобус "Богдан" вилетів за межі проїзної частини. Внаслідок ДТП травмувалося кілька дітей. Поліція з’ясовує обставини події.

Передає УНН із посиланням на ГУ Національної поліції в Полтавській області.

Деталі

У Полтавській області, у селищі Білики Полтавського району сталося ДТП за участю шкільного автобуса. За попередньою інформацією слідства, шкільний автобус "Богдан", під керуванням 72-річного водія, виїхав за межі проїзної частини та з’їхав у кювет. У салоні транспортного засобу окрім водія перебували десять дітей, двоє педагогів та медик.

Унаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали троє хлопчиків віком від 6 до 7 років. Наразі медики доставили дітей до лікарні для надання допомоги та встановлення ступеня тяжкості отриманих тілесних ушкоджень.

- передає поліція.

Причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовує слідчо-оперативна група поліції. 

Нагадаємо

30 січня, у французькому муніципалітеті Шатоден між Ле-Маном і Орлеаном сталася трагічна ДТП. В результаті аварії шкільного автобуса загинула дівчинка-підліток, близько сорока людей отримали поранення.

На автодорозі Харків-Охтирка сталася смертельна ДТП за участі трьох авто.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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