На Полтавщині шкільний автобус із десятьма дітьми вилетів у кювет: є травмовані
Київ • УНН
У Полтавській області шкільний автобус з 10 дітьми з'їхав у кювет. Травмовано хлопчиків 6-7 років. Поліція з'ясовує обставини ДТП.
Шкільний автобус "Богдан" вилетів за межі проїзної частини. Внаслідок ДТП травмувалося кілька дітей. Поліція з’ясовує обставини події.
Передає УНН із посиланням на ГУ Національної поліції в Полтавській області.
Деталі
У Полтавській області, у селищі Білики Полтавського району сталося ДТП за участю шкільного автобуса. За попередньою інформацією слідства, шкільний автобус "Богдан", під керуванням 72-річного водія, виїхав за межі проїзної частини та з’їхав у кювет. У салоні транспортного засобу окрім водія перебували десять дітей, двоє педагогів та медик.
Унаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали троє хлопчиків віком від 6 до 7 років. Наразі медики доставили дітей до лікарні для надання допомоги та встановлення ступеня тяжкості отриманих тілесних ушкоджень.
Причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовує слідчо-оперативна група поліції.
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