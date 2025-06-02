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Загинуло подружжя, двоє дітей - травмувалися: у Луцьку зʼясовують обставини смертельної ДТП

Київ • УНН

 • 2162 перегляди

У Луцьку сталася смертельна ДТП: легковик зіткнувся з вантажівкою. Подружжя загинуло на місці, їхні двоє дітей отримали травми різного ступеня важкості.

Загинуло подружжя, двоє дітей - травмувалися: у Луцьку зʼясовують обставини смертельної ДТП

У Луцьку поліція розслідує смертельну ДТП, у якій загинуло подружжя: їхній автомобіль зіткнувся з вантажівкою. Двоє дітей, які перебували в автівці, отримали травми: хлопчика госпіталізували, а дівчинку відпустили додому після надання допомоги. Про це повідомляє ГУ Національної поліції України у Волинській області, передає УНН.

Деталі

Поліцейські зʼясовують обставини ДТП, в якій загинуло подружжя. Окрім цього, в аварії травмувалися двоє дітей, хлопчика госпіталізували, дівчинку після надання медичної допомоги відпустили додому

- ідеться у дописі.

Правоохоронці зазначають, що аварія сталася сьогодні, 2 червня, вранці на вулиці Львівській у Луцьку.

Як зазначено, 34-річний водій Opel, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надав перевагу у русі вантажівці Scania та зіткнувся з нею.

За інформацією правоохоронців, внаслідок зіткнення - він та його 40-річна пасажирка загинули. Ще двоє пасажирів, 6-річний хлопчик та 12-річна дівчинка, отримали тілесні ушкодження.

На місці працюють слідчі. До Єдиного реєстру досудових розслідувань вже внесено відповідні відомості.

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Альона Уткіна

Альона Уткіна

СуспільствоКримінал та НП
Національна поліція України
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