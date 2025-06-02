Загинуло подружжя, двоє дітей - травмувалися: у Луцьку зʼясовують обставини смертельної ДТП
Київ • УНН
У Луцьку сталася смертельна ДТП: легковик зіткнувся з вантажівкою. Подружжя загинуло на місці, їхні двоє дітей отримали травми різного ступеня важкості.
У Луцьку поліція розслідує смертельну ДТП, у якій загинуло подружжя: їхній автомобіль зіткнувся з вантажівкою. Двоє дітей, які перебували в автівці, отримали травми: хлопчика госпіталізували, а дівчинку відпустили додому після надання допомоги. Про це повідомляє ГУ Національної поліції України у Волинській області, передає УНН.
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Поліцейські зʼясовують обставини ДТП, в якій загинуло подружжя. Окрім цього, в аварії травмувалися двоє дітей, хлопчика госпіталізували, дівчинку після надання медичної допомоги відпустили додому
Правоохоронці зазначають, що аварія сталася сьогодні, 2 червня, вранці на вулиці Львівській у Луцьку.
Як зазначено, 34-річний водій Opel, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надав перевагу у русі вантажівці Scania та зіткнувся з нею.
За інформацією правоохоронців, внаслідок зіткнення - він та його 40-річна пасажирка загинули. Ще двоє пасажирів, 6-річний хлопчик та 12-річна дівчинка, отримали тілесні ушкодження.
На місці працюють слідчі. До Єдиного реєстру досудових розслідувань вже внесено відповідні відомості.
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