У Кременчуці під колесами автомобіля травмувалась пенсіонерка: поліція з’ясовує обставини ДТП

2-го червня у Кременчуці автомобіль Hyundai Elantra збив 82-річну жінку. Вона з травмами потрапила до лікарні. Поліція розслідує деталі аварії.

Про це повідомила поліція Полтавщини пише УНН.

Деталі

Дорожньо-транспортна пригода відбулася 2 червня близько 12:15 на вулицях Республіканської у Кременчуці. За повідомленням слідства, автомобіль Hyundai Elantra, під керуванням водія 1993 року народження, здійснив наїзд на жінку 1941 року народження. Внаслідок ДТП потерпіла отримала тілесні ушкодження та госпіталізована - ідеться у дописі.

Поліція Полтавщини встановлює обставини аварії. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.

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