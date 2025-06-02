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Україна та рф домовилися обміняти усіх тяжкохворих та військовополонених віком до 25 років - Умєров
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У Кременчуці під колесами автомобіля травмувалась пенсіонерка: поліція з’ясовує обставини ДТП

Київ • УНН

 • 626 перегляди

2 червня у Кременчуці автомобіль Hyundai Elantra збив 82-річну жінку на вулиці Республіканській. Постраждалу госпіталізовано, поліція встановлює обставини ДТП та відкрила справу.

У Кременчуці під колесами автомобіля травмувалась пенсіонерка: поліція з’ясовує обставини ДТП

2-го червня у Кременчуці автомобіль Hyundai Elantra збив 82-річну жінку. Вона з травмами потрапила до лікарні. Поліція розслідує деталі аварії.

Про це повідомила поліція Полтавщини пише УНН.

Деталі

Дорожньо-транспортна пригода відбулася 2 червня близько 12:15 на вулицях Республіканської у Кременчуці. За повідомленням слідства, автомобіль Hyundai Elantra, під керуванням водія 1993 року народження, здійснив наїзд на жінку 1941 року народження. Внаслідок ДТП потерпіла отримала тілесні ушкодження та госпіталізована

- ідеться у дописі.

Поліція Полтавщини встановлює обставини аварії. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.

Загинуло подружжя, двоє дітей - травмувалися: у Луцьку зʼясовують обставини смертельної ДТП 02.06.25, 13:02 • 2926 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

Кримінал та НП
Полтавська область
Кременчук
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