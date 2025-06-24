Во Львовской области грузовик въехал в жилой дом: подробности ДТП

Во Львовской области грузовой автомобиль въехал в многоэтажный дом. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Полиции Львовской области.

Детали

Отмечается, что в результате ДТП травмирован водитель транспортного средства, поврежден фасад дома. Дорожно-транспортное происшествие произошло 23 июня около 21.00 на улице Мира в городе Пустомыты.

Предварительно установлено, что водитель грузового автомобиля DAF с полуприцепом, 45-летний житель Дрогобыча, не справился с управлением и въехал в пятиэтажный дом - говорится в сообщении.

Указывается, что в результате происшествия водитель грузовика получил телесные повреждения - он доставлен в больницу, медики устанавливают его диагноз. В доме повреждены фасад и окно.

Причиной аварии могли стать неисправности тормозной системы автопоезда - рассказали в полиции.

Там добавили, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос правовой квалификации происшествия.

Напомним

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