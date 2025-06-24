Во Львовской области грузовик въехал в жилой дом: подробности ДТП
Киев • УНН
23 июня около 21:00 в городе Пустомыты водитель грузовика DAF не справился с управлением и въехал в пятиэтажный дом, травмировав себя и повредив фасад. Полиция расследует инцидент, причиной могли стать неисправности тормозной системы.
Во Львовской области грузовой автомобиль въехал в многоэтажный дом. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Полиции Львовской области.
Детали
Отмечается, что в результате ДТП травмирован водитель транспортного средства, поврежден фасад дома. Дорожно-транспортное происшествие произошло 23 июня около 21.00 на улице Мира в городе Пустомыты.
Предварительно установлено, что водитель грузового автомобиля DAF с полуприцепом, 45-летний житель Дрогобыча, не справился с управлением и въехал в пятиэтажный дом
Указывается, что в результате происшествия водитель грузовика получил телесные повреждения - он доставлен в больницу, медики устанавливают его диагноз. В доме повреждены фасад и окно.
Причиной аварии могли стать неисправности тормозной системы автопоезда
Там добавили, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос правовой квалификации происшествия.
Напомним
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