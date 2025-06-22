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На Черкащині військовослужбовець ТЦК скоїв наїзд на велосипедистку та втік з місця ДТП

Київ • УНН

 • 552 перегляди

На Черкащині водій Volkswagen Passat, військовослужбовець ТЦК, збив 54-річну велосипедистку та втік з місця пригоди. Його оперативно затримали та повідомили про підозру, триває досудове розслідування. Проводиться службове розслідування.

На Черкащині військовослужбовець ТЦК скоїв наїзд на велосипедистку та втік з місця ДТП

На Черкащині у місті Звенигородка сталася дорожньо-транспортна пригода за участі військовослужбовця ТЦК та СП. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Черкаського обласного ТЦК.

Деталі

Зазначається, що водій автомобіля "Volkswagen Passat" на вулиці В’ячеслава Чорновола здійснив наїзд на 54-річну велосипедистку та зник з місця події. Жінку з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.

Поліцейські оперативно встановили особу керманича, а також його місцезнаходження. Чоловіка затримали у порядку статті 208 КПК України. Слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 286-1 та 135 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до восьми років

- йдеться у повідомленні.

У Черкаському обласному ТЦК додали, що нині у суді вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

"За даним фактом проводиться службове розслідування. Черкаський ОТЦК та СП надає необхідну інформацію для органів національної поліції з метою невідворотності покарання для військовослужбовця", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо

Станом на червень 2025 року в Україні триває розгляд понад 900 кримінальних проваджень щодо зловживань, перевищення повноважень, насильства та незаконного утримання, скоєних працівниками ТЦК. Наразі до суду направлено десятки обвинувальних актів, проте вироків ще не винесено.

Працівника ТЦК судитимуть за внесення неправдивих даних до реєстру "Оберіг": подробиці справи20.06.25, 05:48 • 43361 перегляд

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Кримінал та НП
Черкаська область
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