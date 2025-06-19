Майже 1000 справ відкрито стосовно військовослужбовців ТЦК

Станом на червень 2025 року в Україні триває понад 900 кримінальних проваджень щодо зловживань, перевищення повноважень, насильства та незаконного утримання, скоєних працівниками ТЦК. Наразі до суду направлено десятки обвинувальних актів, проте вироків ще не винесено. Про це заявив заступник управління спеціальної прокуратури Офісу Генпрокурора Андрій Жоган під час засідання тимчасової слідчої комісії щодо порушення закону під час мобілізації, передає УНН.

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"Загалом за фактами перевищення службовими особами ТЦК повноважень при здійсненні мобілізаційних заходів, здійснюється досудове розслідування по 339 кримінальних провадженнях. За результатами досудового розслідування, до суду направлено 5 обвинувальних актів, закрито 89 кримінальних проваджень. На цей час досудове розслідування триває по 245 кримінальним провадженням, з яких у 3 повідомлено особам про підозру", - сказав Жоган.

Він зазначив, що за фактами застосування фізичного насильства, побоїв, спричинення тілесних ушкоджень військовослужбовцями ТЦК щодо військовозобов'язаних здійснювалося досудове розслідування у 166 кримінальних провадженнях, з яких 17 обвинувальних актів направлено до суду, закрито 80.

"За фактами незаконного утримання в приміщеннях ТЦК здійснювалося досудове розслідування у 208 провадженнях, за результатами яких закрито 84, наразі триває досудове розслідування у 124 кримінальних провадженнях. Особам про підозру не повідомлялося. За фактом незаконного затримання службовими особами ТЦК здійснювалося досудове розслідування у 235 кримінальних провадженнях, з яких до суду доправлено 4, закрито - 120. Вироків наразі для даної категорії немає, всі провадження перебувають на розгляду в суді", - додав Жоган.

Нагадаємо

Тимчасово виконуючий обов’язки командувача Сухопутних військ Олександр Грузевич заявляв, що на сьогодні відкрито 17 кримінальних справ стосовно зловживання владою і застосування сили під час мобілізації. 136 офіцерів та 325 військовослужбовців з числа рядового та сержантського складу за проступки відправлено до зони бойових дій.