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Почти 1000 дел открыто в отношении военнослужащих ТЦК

Киев • УНН

 • 1610 просмотра

В Украине открыто свыше 900 уголовных производств против работников ТЦК за злоупотребления, превышение полномочий и насилие. В суд направлено десятки актов, но приговоров еще нет.

Почти 1000 дел открыто в отношении военнослужащих ТЦК

По состоянию на июнь 2025 года в Украине продолжается более 900 уголовных производств относительно злоупотреблений, превышения полномочий, насилия и незаконного содержания, совершенных работниками ТЦК. На данный момент в суд направлены десятки обвинительных актов, однако приговоры еще не вынесены. Об этом заявил заместитель управления специальной прокуратуры Офиса Генпрокурора Андрей Жоган во время заседания временной следственной комиссии по нарушению закона во время мобилизации, передает УНН.

Детали

"Всего по фактам превышения служебными лицами ТЦК полномочий при осуществлении мобилизационных мероприятий осуществляется досудебное расследование по 339 уголовным производствам. По результатам досудебного расследования, в суд направлено 5 обвинительных актов, закрыто 89 уголовных производств. На это время досудебное расследование продолжается по 245 уголовным производствам, из которых по 3 сообщено лицам о подозрении", - сказал Жоган.

Он отметил, что по фактам применения физического насилия, побоев, причинения телесных повреждений военнослужащими ТЦК в отношении военнообязанных осуществлялось досудебное расследование в 166 уголовных производствах, из которых 17 обвинительных актов направлены в суд, закрыто 80.

"По фактам незаконного содержания в помещениях ТЦК осуществлялось досудебное расследование в 208 производствах, по результатам которых закрыто 84, на данный момент продолжается досудебное расследование в 124 уголовных производствах. Лицам о подозрении не сообщалось. По факту незаконного задержания служебными лицами ТЦК осуществлялось досудебное расследование в 235 уголовных производствах, из которых в суд доставлено 4, закрыто - 120. Приговоров на данный момент для данной категории нет, все производства находятся на рассмотрении в суде", - добавил Жоган.

Напомним

Временно исполняющий обязанности командующего Сухопутными войсками Александр Грузевич заявлял, что на сегодня открыто 17 уголовных дел в отношении злоупотребления властью и применения силы во время мобилизации. 136 офицеров и 325 военнослужащих из числа рядового и сержантского состава за проступки отправлены в зону боевых действий.

Павел Башинский

Павел Башинский

Криминал и ЧП
Украина
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