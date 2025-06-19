В Україні порушено 17 справ через зловживання владою під час мобілізації - Сухопутні війська

На сьогодні відкрито 17 кримінальних справ стосовно зловживання владою і застосування сили під час мобілізації. 136 офіцерів та 325 військовослужбовців з числа рядового та сержантського складу за проступки відправлено до зони бойових дій. Про це заявив тимчасово виконуючий обов’язки командувача Сухопутних військ Олександр Грузевич під час засідання тимчасової слідчої комісії щодо порушення закону під час мобілізації, передає УНН.

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17 порушено кримінальних справ, коли вони завершаться, то за результатами кримінальних справ будуть притягнуті до відповідальності. 17 кримінальних справ є… це я говорю про зловживання владою, я не кажу про хабарі. По всіх випадках, які підтверджені, в межах наших повноважень, як правило або зняті з посад, або відправлені до війська. На сьогодні 136 офіцерів замінені і відправлені до війська. Зараз йде процес заміни інших посадових осіб. 325 військовослужбовців з числа рядового та сержантського складу вже теж відправлені до війська - сказав Грузевич.

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