В Украине возбуждено 17 дел из-за злоупотребления властью во время мобилизации - Сухопутные войска

$41.630.10
47.900.11
ukenru
"Позорное поведение, уклонист": что думают избиратели 67-го округа о своем нардепе Сергее Кузьминых (ВИДЕО)
Эксклюзив
13:07 • 1142 просмотра
"Позорное поведение, уклонист": что думают избиратели 67-го округа о своем нардепе Сергее Кузьминых (ВИДЕО)
11:44 • 11941 просмотра
Украинские защитники возвращаются из российского плена: Зеленский сообщил об очередном обмене
10:50 • 53760 просмотра
В Раде осталось рекордно малое количество нардепов: чего стоит ожидать
Эксклюзив
07:33 • 42255 просмотра
Киев усиливает контроль за рекламой в метро и на транспорте: на каком этапе разработка новых правил
19 июня, 05:33 • 130565 просмотра
Всемирный день детского футбола: как развивается и с какими проблемами сталкивается детский футбол в Украине
18 июня, 23:09 • 168766 просмотра
путин заявил, что готов встретиться с Зеленским, но подписывать с ним ничего не будет (видео)
Эксклюзив
18 июня, 16:37 • 90947 просмотра
Каждый доллар, вложенный в авиационную отрасль, может дать еще пять долларов для экономики - авиаэксперт Долинце
Эксклюзив
18 июня, 16:24 • 129185 просмотра
"Жить красиво не запретишь": эксперт сомневается в целесообразности закупки АРМА авто за почти 3 млн грн во время войны
Эксклюзив
18 июня, 14:59 • 99689 просмотра
Политолог о визите высокопоставленного сотрудника ВОЗ в рф: сигнал о том, что такие организации нуждаются в изменениях и реформировании
Эксклюзив
18 июня, 14:42 • 94378 просмотра
В Минэнерго прокомментировали возможность отключений света летом
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
4м/с
40%
745мм
Популярные новости
Иран угрожает США ударами "везде, где найдет цели" в случае военного вмешательства19 июня, 03:43 • 31414 просмотра
Готовим суши: пять простых и невероятно вкусных рецептов любимого азиатского блюда19 июня, 06:36 • 115131 просмотра
ЕС разрабатывает схему получения большей прибыли от замороженных российских активов08:27 • 35058 просмотра
Как изменится работа детских садов в 2025-2026 учебном году08:45 • 75748 просмотра
Прозрачное управление, независимый аудит, новые правила отбора руководителя: что изменит закон о реформе АРМА12:22 • 18513 просмотра
публикации
Недвижимость у родителей, родственники в РФ и связи с криминалом — что известно о НАБУшниках и прокурорах в конкурсе на директора БЭБ12:44 • 11216 просмотра
Прозрачное управление, независимый аудит, новые правила отбора руководителя: что изменит закон о реформе АРМА12:22 • 18951 просмотра
В Раде осталось рекордно малое количество нардепов: чего стоит ожидать10:50 • 53797 просмотра
Как изменится работа детских садов в 2025-2026 учебном году08:45 • 76173 просмотра
Готовим суши: пять простых и невероятно вкусных рецептов любимого азиатского блюда19 июня, 06:36 • 115546 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ярослав Железняк
Рустем Умєров
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Сумская область
Германия
Реклама
УНН Lite
В Литве бурая медведица два дня разгуливала по улицам столицы: охотники не выполнили приказ правительства убить животное12:42 • 7032 просмотра
Tinder запускает новую функцию двойных знакомств Double Date17 июня, 15:09 • 160184 просмотра
В Украине сделали Лабубу из цветов за 250 тысяч гривен16 июня, 17:56 • 210459 просмотра
Леся Никитюк официально подтвердила беременность нежным фото с животиком 16 июня, 15:30 • 217747 просмотра
В Нью-Йорке выбрали лучшего двойника Педро Паскаля16 июня, 09:17 • 271082 просмотра
Актуальное
Форбс
Facebook
MIM-104 Patriot
НАСАМС
FIM-92 Stinger

В Украине возбуждено 17 дел из-за злоупотребления властью во время мобилизации - Сухопутные войска

Киев • УНН

 • 128 просмотра

Открыто 17 уголовных дел из-за злоупотребления властью и применения силы во время мобилизации. 136 офицеров и 325 военнослужащих отправлены в зону боевых действий за проступки.

В Украине возбуждено 17 дел из-за злоупотребления властью во время мобилизации - Сухопутные войска

На сегодняшний день возбуждено 17 уголовных дел по злоупотреблению властью и применению силы во время мобилизации. 136 офицеров и 325 военнослужащих из рядового и сержантского состава за проступки отправлены в зону боевых действий. Об этом заявил временно исполняющий обязанности командующего Сухопутными войсками Александр Грузевич во время заседания временной следственной комиссии по нарушению закона во время мобилизации, передает УНН.

Детали

17 возбуждено уголовных дел, когда они завершатся, то по результатам уголовных дел будут привлечены к ответственности. 17 уголовных дел есть… это я говорю о злоупотреблении властью, я не говорю о взятках. По всем случаям, которые подтверждены, в пределах наших полномочий, как правило либо сняты с должностей, либо отправлены в войска. На сегодняшний день 136 офицеров заменены и отправлены в войска. Сейчас идет процесс замены других должностных лиц. 325 военнослужащих из рядового и сержантского состава уже тоже отправлены в войска

- сказал Грузевич.

Напомним

В Волынском областном ТЦК и СП заявили, что не совершали насильственного доставления в ТЦК в Луцке Максима Музычко, который сейчас в больнице в критическом состоянии с, в частности, открытой черепно-мозговой травмой.

Павел Башинский

Павел Башинский

ОбществоВойнаКриминал и ЧП
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9