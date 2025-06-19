В Украине возбуждено 17 дел из-за злоупотребления властью во время мобилизации - Сухопутные войска

На сегодняшний день возбуждено 17 уголовных дел по злоупотреблению властью и применению силы во время мобилизации. 136 офицеров и 325 военнослужащих из рядового и сержантского состава за проступки отправлены в зону боевых действий. Об этом заявил временно исполняющий обязанности командующего Сухопутными войсками Александр Грузевич во время заседания временной следственной комиссии по нарушению закона во время мобилизации, передает УНН.

Детали

17 возбуждено уголовных дел, когда они завершатся, то по результатам уголовных дел будут привлечены к ответственности. 17 уголовных дел есть… это я говорю о злоупотреблении властью, я не говорю о взятках. По всем случаям, которые подтверждены, в пределах наших полномочий, как правило либо сняты с должностей, либо отправлены в войска. На сегодняшний день 136 офицеров заменены и отправлены в войска. Сейчас идет процесс замены других должностных лиц. 325 военнослужащих из рядового и сержантского состава уже тоже отправлены в войска - сказал Грузевич.

Напомним

В Волынском областном ТЦК и СП заявили, что не совершали насильственного доставления в ТЦК в Луцке Максима Музычко, который сейчас в больнице в критическом состоянии с, в частности, открытой черепно-мозговой травмой.